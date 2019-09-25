Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019 и другие интересные факты о времени

Перевод времени в Украине 2019 Фото: Pixabay

Перевод часов на зимнее время 2019 в Украине все-таки состоится. Несмотря на обнадеживающие заявления и старания Евросоюза об отмене этой ежегодной повинности, нам снова придется перестраиваться на новый график, менять привычный режим дня, наступать на свой сон, а значит, поддаваться осенней хандре и раздражению. Когда переводят часы на зимнее время 2019, и какие интересные, удивительные и увлекательные факты касаются времени, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

Итак, перевод часов в Украине на зимнее время 2019 состоится традиционно в последнее воскресенье октября. Точнее, в ночь с субботы на воскресенье. 27 октября в 4 часа ночи мы должны перевести стрелки часов на 1 час назад: таким образом, наступит зимнее время в Украине 2019.

На самом деле вам вовсе необязательно дежурить возле своих будильников и глубокой ночью переводить стрелки и нажимать кнопки. Это можно сделать накануне, перед сном или же утром после пробуждения. Главное – просто не забыть про очередной переход на зимнее время в Украине. К тому же, это будет выходной день, так что с работой проблем не возникнет, даже если вы придете туда на час раньше.

А чтобы вам было не так грустно окончательно расставаться с летом и переходить на зимний график жизни, мы подготовили для вас подборку интересных фактов о времени, которых вы, возможно, еще не знали.

Перевод часов и самые увлекательные факты о времени

Где на Земле один день сменяется другим

Линия смены календарных дат проходит в Тихом океане по 180-му меридиану. Если пересечь ее, двигаясь с запада на восток, то можно очутиться во вчерашнем дне, а если ехать с востока на запад, то запросто можете скакнуть во времени и очутиться в будущем.

Самые древние часы

Самыми древними часами на Земле были приспособления для слежения за временем – водяные и солнечные. Наиболее старые из них найдены на территории Древнего Египта и датируются 2000 годом до н.э.

Самые старые работающие часы

А вот старинные часы сумевшие до сих пор сохранить работоспособность, находятся в соборе Солсбери в южной Англии. Они представляют собой массивную механическую систему, управляющую курантами, и датируются 1386 годом.

По часовой стрелке

Общеизвестное выражение "по часовой стрелке" воспринимается нами как безусловное перемещение в направлении слева направо. Но почему не наоборот? Все дело в том, что именно так движется тень в солнечных часах.

Секунда год бережет

В минуте 60 секунд – это факт. Но оказывается, Международная служба вращения Земли раз в год прибавляется к этому значению еще одну секунду. Это делают для того, чтобы всемирное время более точно соответствовало солнечному из-за разницы в високосный год.

Високосный год

Понятие високосного года ввел Гай Юлий Цезарь. День 24 февраля назывался "шестой день перед мартовскими календами", а за ним шел дополнительный день, который получил название "второй шестой день", что по латыни звучит как "bis sextus". Отсюда и пошло название високосный год.

Время то спешит, то останавливается

Вы замечали, что в одних ситуациях время тянется, как резиновое, и его хочется подгонять. В других же – не успеваешь оглянуться, как и день прошел. Все дело в нашем восприятии. Человеческий мозг запоминает яркие моменты и способен мгновенно обработать полученную информацию. По этой же причине в детстве день кажется нам бесконечным, а вот к старости время летит с бешеной скоростью.

Часовые пояса

Наша планета условно разделена на часовые пояса, каждый из которых отличается на 1 час от предыдущего. Но на некоторых территориях действует "половинчатое" и даже "четвертинное" время. К примеру, разница между Непалом и Индией составляет 15 минут.

Сколько нам лет?

Если историю Земли условно сжать и уместить в один год, то получится, что появление человечества на планете произошло 31 декабря, примерно в 23:58. Так что раса людей живет на Земле всего лишь 0,004% времени от всей истории планеты.

Время и звезды

Когда мы смотрим на звезды, то на самом деле мы видим прошлое. Все дело в том, что звездный свет, которым мы любуемся сейчас, прилетел к нам со скоростью почти в 300 000 км/секунду и достиг наших глаз спустя несколько миллиардов лет.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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