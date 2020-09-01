Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября
Особенности полнолуния 2 сентября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать
Первое осеннее полнолуние мы будем наблюдать уже завтра, 2 сентября 2020 года. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте далее в нашем материале.
Полнолуние в сентября называют "Урожайной Луной", так как оно приходится на период уборки урожая. Оно пройдет в знаке зодиака Рыбы, а это значит, что люди с метеозависимостью следующие сутки будут чувствовать повышенную эмоциональность и чувствительность.
Если вы настроены на кардинальные перемены в жизни, отложите решительные действия на несколько дней. 2 сентября лучше посвятить обдумыванию и планированию.
Избегайте физических нагрузок, так как период полнолуния – это время для творческих мыслей и отдыха.
Не стоит пугаться меланхоличного настроения, сниженной концентрации внимания и головных болей, так как полнолуние сказывается на эмоциональном здоровье человека.
- Не ссорьтесь и не выясняйте отношения.
- Не принимайте важных решений.
- Не беритесь за дела, которые требуют повышенной концентрации внимания и отнимают много времени.
Что такое суперлуние, и как оно сказывается на здоровье человека, смотрите в ролике:
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