Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

Особенности полнолуния 2 сентября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать

Первое осеннее полнолуние мы будем наблюдать уже завтра, 2 сентября 2020 года. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте далее в нашем материале.

Особенности полнолуния 2 сентября

Полнолуние в сентября называют "Урожайной Луной", так как оно приходится на период уборки урожая. Оно пройдет в знаке зодиака Рыбы, а это значит, что люди с метеозависимостью следующие сутки будут чувствовать повышенную эмоциональность и чувствительность.

Полнолуние 2 сентября 2020 Фото: Pixabay

Как себя вести во время полнолуния 2 сентября

Если вы настроены на кардинальные перемены в жизни, отложите решительные действия на несколько дней. 2 сентября лучше посвятить обдумыванию и планированию.

Избегайте физических нагрузок, так как период полнолуния – это время для творческих мыслей и отдыха.

Не стоит пугаться меланхоличного настроения, сниженной концентрации внимания и головных болей, так как полнолуние сказывается на эмоциональном здоровье человека.

Что нельзя делать во время полнолуния 2 сентября

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения.

Не принимайте важных решений.

Не беритесь за дела, которые требуют повышенной концентрации внимания и отнимают много времени.

Что такое суперлуние, и как оно сказывается на здоровье человека, смотрите в ролике:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине, а также рассказывали, какое влияние оказывает полнолуние на психику человека.

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