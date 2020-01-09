Первое затмение в 2020 году: что обязательно нужно сделать
Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать в затмение 10 января
10 января в 21:21 по Киеву произойдет первое затмение в 2020 году – полутеневое лунное затмение. Затмения в водном знаке Рака будут влиять на любовные взаимоотношения и домашнюю атмосферу. 10 января можно также назвать самым опасным днем в лунном календаре в январе 2020, ведь он выпадает на полнолуние.
Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:
Это очень тяжелая комбинация, знаменующая ключевой момент в партнерских отношениях, когда люди или соединяются или расстаются навсегда. Основные конфликтные ситуации могут быть вызваны сложным материальным положением, необходимостью включения жёсткого режима экономии. В такие периоды сильно снижен иммунитет, обостряются хронические заболевания.
Лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность. Поэтому постарайтесь удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувайте пожар конфликта, не давайте хода пустым обидам.
- Контролируйте свои мысли, действия, реакции, состояния. Не выясняйте ни с кем отношения.
- Будьте внимательны к происходящим событиям, не втягивайтесь в напряженные ситуации. Будьте менее эмоциональными. Не принимайте важных решений.
- Позволяйте себе больше отдыхать, не перегружайтесь физически.
- Займитесь наведением порядка, освободитесь от устаревшего. Это касается квартиры, рабочего пространства, отношений, мыслей, эмоций, всех сфер жизни. Так вы освободите место для нового, которое войдет в вашу жизнь после затмения.
- Ничего глобального не планируйте. Желательно в такие периоды побыть в одиночестве, погрузиться в себя.
- Не пытайтесь удерживать то, что уходит из вашей жизни. Не огорчайтесь потерям. Уходит только ненужное, то, что уже вам не служит, что разрушает вас и вашу жизнь.
Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на январь 2020.
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