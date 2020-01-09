Первое затмение в 2020 году: что обязательно нужно сделать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать в затмение 10 января

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10 января в 21:21 по Киеву произойдет первое затмение в 2020 году – полутеневое лунное затмение. Затмения в водном знаке Рака будут влиять на любовные взаимоотношения и домашнюю атмосферу. 10 января можно также назвать самым опасным днем в лунном календаре в январе 2020, ведь он выпадает на полнолуние.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Это очень тяжелая комбинация, знаменующая ключевой момент в партнерских отношениях, когда люди или соединяются или расстаются навсегда. Основные конфликтные ситуации могут быть вызваны сложным материальным положением, необходимостью включения жёсткого режима экономии. В такие периоды сильно снижен иммунитет, обостряются хронические заболевания.

Лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность. Поэтому постарайтесь удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувайте пожар конфликта, не давайте хода пустым обидам.

Лунное затмение 10 января: что обязательно нужно сделать

Контролируйте свои мысли, действия, реакции, состояния. Не выясняйте ни с кем отношения.

Будьте внимательны к происходящим событиям, не втягивайтесь в напряженные ситуации. Будьте менее эмоциональными. Не принимайте важных решений.

Позволяйте себе больше отдыхать, не перегружайтесь физически.

Займитесь наведением порядка, освободитесь от устаревшего. Это касается квартиры, рабочего пространства, отношений, мыслей, эмоций, всех сфер жизни. Так вы освободите место для нового, которое войдет в вашу жизнь после затмения.

Лунное затмение 10 января: чего категорически нельзя делать

Ничего глобального не планируйте. Желательно в такие периоды побыть в одиночестве, погрузиться в себя.

Не пытайтесь удерживать то, что уходит из вашей жизни. Не огорчайтесь потерям. Уходит только ненужное, то, что уже вам не служит, что разрушает вас и вашу жизнь.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на январь 2020.

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