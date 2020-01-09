Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первое затмение в 2020 году: что обязательно нужно сделать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать в затмение 10 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:21
Фото: Pexels

10 января в 21:21 по Киеву произойдет первое затмение в 2020 году – полутеневое лунное затмение. Затмения в водном знаке Рака будут влиять на любовные взаимоотношения и домашнюю атмосферу. 10 января можно также назвать самым опасным днем в лунном календаре в январе 2020, ведь он выпадает на полнолуние.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Это очень тяжелая комбинация, знаменующая ключевой момент в партнерских отношениях, когда люди или соединяются или расстаются навсегда. Основные конфликтные ситуации могут быть вызваны сложным материальным положением, необходимостью включения жёсткого режима экономии. В такие периоды сильно снижен иммунитет, обостряются хронические заболевания.

Лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность. Поэтому постарайтесь удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувайте пожар конфликта, не давайте хода пустым обидам.

Лунное затмение 10 января: что обязательно нужно сделать

  • Контролируйте свои мысли, действия, реакции, состояния. Не выясняйте ни с кем отношения.
  • Будьте внимательны к происходящим событиям, не втягивайтесь в напряженные ситуации. Будьте менее эмоциональными. Не принимайте важных решений.
  • Позволяйте себе больше отдыхать, не перегружайтесь физически.
  • Займитесь наведением порядка, освободитесь от устаревшего. Это касается квартиры, рабочего пространства, отношений, мыслей, эмоций, всех сфер жизни. Так вы освободите место для нового, которое войдет в вашу жизнь после затмения.

Лунное затмение 10 января: чего категорически нельзя делать

  • Ничего глобального не планируйте. Желательно в такие периоды побыть в одиночестве, погрузиться в себя.
  • Не пытайтесь удерживать то, что уходит из вашей жизни. Не огорчайтесь потерям. Уходит только ненужное, то, что уже вам не служит, что разрушает вас и вашу жизнь.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на январь 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Луна затмение лунный календарь полезные советы лунное затмение
Реклама

Новости партнеров

Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Что заявил Киркоров после авиакатастрофы Boeing 737 в Тегеране
Что заявил Киркоров после авиакатастрофы Boeing 737 в Тегеране
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье