Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления
С первым днем зимы: отправляйте добрые и милые картинки родным и друзьям
Наконец-то наступила зима! А вместе с ней идут холода и морозы, снега и метели, иней и сосульки, новогоднее настроение и предпраздничная кутерьма, прогулки по заснеженным аллеям парков и возможность покататься на лыжах, санках и коньках. Мы желаем вам именно такого красивого, снежного, приятного времяпровождения и от души поздравляем с первым днем зимы!
Смотрите видео, как выбрать зимний образ :
А чтобы поднять настроение в воскресный день 1 декабря, мы подготовили для вас душевные, теплые, заснеженные и прикольные картинки, открытки, стихи, смс и поздравления с первым днем зимы. Обязательно отправляйте их родным, друзьям, близким и знакомым.
Душевные поздравления с первым днем зимы в стихах
***
Спешу тебя поздравить я с зимой
И пожелать душевного тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.
И пусть никто не будет одинок,
Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для твоих тревог,
А просто шанс передохнуть чуть-чуть.
Милые поздравления с первым днем зимы в прозе
***
Пусть первый день зимы дарит ощущение счастья, тепла и уюта! Пусть холодный снег, горячий кофе и аромат мандаринок сделают эту зиму особенно чудесной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на морозы, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!
Доброе утро! С первым днем зимы: лучшие поздравления в стихах
***
Тебе на первый день зимы
Я пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
Прикольные пожелания в первый день зимы своими словами
***
С первым днем зимы! Морозный воздух бодрит и сообщает, что пришла зима. А это значит, настало время теплых пледов, горячих кружек чая, предновогоднего волшебства и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают печки, камины и любящие сердца!
Жизнерадостные поздравления в первый день зимы в прозе
***
С первым днем зимы! Вот, наконец-то, зима и вступила официально в свои права! Теперь можно наслаждаться всеми радостями морозных снежных дней. Желаю вам огромного запаса животворящего чая, ароматного кофе, горячительного глинтвейна, теплых пледов, мягких носков, вязаных свитеров, жаркого камина, праздничного настроения и новогоднего веселья!
Добрые смс поздравления с первым днем зимы
***
Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком,
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!
Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!
Веселые поздравления с 1 декабря – первым днем зимы
***
Да здравствует 1 декабря! Поздравляю тебя с первым днем зимы и желаю, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, снежной, романтичной, яркой, морозной, насыщенной, чудесной и сказочной. Пусть любовь согреет твое сердце, а мороз нарисует на твоих щеках румянец счастья.
Напомним, ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым. Также вам будет интересен общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.