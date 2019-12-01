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Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

С первым днем зимы: отправляйте добрые и милые картинки родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Добрые, смешные и прикольные поздравления с первым днем зимы
Добрые, смешные и прикольные поздравления с первым днем зимы
Фото: Pexels

Наконец-то наступила зима! А вместе с ней идут холода и морозы, снега и метели, иней и сосульки, новогоднее настроение и предпраздничная кутерьма, прогулки по заснеженным аллеям парков и возможность покататься на лыжах, санках и коньках. Мы желаем вам именно такого красивого, снежного, приятного времяпровождения и от души поздравляем с первым днем зимы!

Смотрите видео, как выбрать зимний образ :

А чтобы поднять настроение в воскресный день 1 декабря, мы подготовили для вас душевные, теплые, заснеженные и прикольные картинки, открытки, стихи, смс и поздравления с первым днем зимы. Обязательно отправляйте их родным, друзьям, близким и знакомым.

Душевные поздравления с первым днем зимы в стихах

***
Спешу тебя поздравить я с зимой
И пожелать душевного тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.

И пусть никто не будет одинок,
Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для твоих тревог,
А просто шанс передохнуть чуть-чуть.

Милые поздравления с первым днем зимы в прозе

***

Пусть первый день зимы дарит ощущение счастья, тепла и уюта! Пусть холодный снег, горячий кофе и аромат мандаринок сделают эту зиму особенно чудесной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на морозы, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

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Доброе утро! С первым днем зимы: лучшие поздравления в стихах

***

Тебе на первый день зимы
Я пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра!

Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!

Прикольные пожелания в первый день зимы своими словами

***

С первым днем зимы! Морозный воздух бодрит и сообщает, что пришла зима. А это значит, настало время теплых пледов, горячих кружек чая, предновогоднего волшебства и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают печки, камины и любящие сердца!

Доброе утро! С первым снегом: картинки и поздравления
Доброе утро! С первым снегом: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Жизнерадостные поздравления в первый день зимы в прозе

***

С первым днем зимы! Вот, наконец-то, зима и вступила официально в свои права! Теперь можно наслаждаться всеми радостями морозных снежных дней. Желаю вам огромного запаса животворящего чая, ароматного кофе, горячительного глинтвейна, теплых пледов, мягких носков, вязаных свитеров, жаркого камина, праздничного настроения и новогоднего веселья!

Открытки и картинки со снегом: красивые пожелания в стихах
Открытки и картинки со снегом: красивые пожелания в стихах
Фото: Pexels

Добрые смс поздравления с первым днем зимы

***

Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком,
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!

Пожелания и картинки: снег идет!
Пожелания и картинки: снег идет!
Фото: Pexels

Веселые поздравления с 1 декабря – первым днем зимы

***

Да здравствует 1 декабря! Поздравляю тебя с первым днем зимы и желаю, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, снежной, романтичной, яркой, морозной, насыщенной, чудесной и сказочной. Пусть любовь согреет твое сердце, а мороз нарисует на твоих щеках румянец счастья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым. Также вам будет интересен общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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