Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

С первым днем зимы: отправляйте добрые и милые картинки родным и друзьям

Добрые, смешные и прикольные поздравления с первым днем зимы Фото: Pexels

Наконец-то наступила зима! А вместе с ней идут холода и морозы, снега и метели, иней и сосульки, новогоднее настроение и предпраздничная кутерьма, прогулки по заснеженным аллеям парков и возможность покататься на лыжах, санках и коньках. Мы желаем вам именно такого красивого, снежного, приятного времяпровождения и от души поздравляем с первым днем зимы!

Смотрите видео, как выбрать зимний образ :

А чтобы поднять настроение в воскресный день 1 декабря, мы подготовили для вас душевные, теплые, заснеженные и прикольные картинки, открытки, стихи, смс и поздравления с первым днем зимы. Обязательно отправляйте их родным, друзьям, близким и знакомым.

Душевные поздравления с первым днем зимы в стихах

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Спешу тебя поздравить я с зимой

И пожелать душевного тепла.

Пусть за окном безмолвной чистотой

Ложится снег на улицы, дома.



И пусть никто не будет одинок,

Пусть каждого родные дома ждут.

Зима не повод для твоих тревог,

А просто шанс передохнуть чуть-чуть.

Милые поздравления с первым днем зимы в прозе

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Пусть первый день зимы дарит ощущение счастья, тепла и уюта! Пусть холодный снег, горячий кофе и аромат мандаринок сделают эту зиму особенно чудесной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на морозы, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

Доброе утро! С первым днем зимы: лучшие поздравления в стихах

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Тебе на первый день зимы

Я пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра!



Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Прикольные пожелания в первый день зимы своими словами

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С первым днем зимы! Морозный воздух бодрит и сообщает, что пришла зима. А это значит, настало время теплых пледов, горячих кружек чая, предновогоднего волшебства и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают печки, камины и любящие сердца!

Доброе утро! С первым снегом: картинки и поздравления Фото: Pexels

Жизнерадостные поздравления в первый день зимы в прозе

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С первым днем зимы! Вот, наконец-то, зима и вступила официально в свои права! Теперь можно наслаждаться всеми радостями морозных снежных дней. Желаю вам огромного запаса животворящего чая, ароматного кофе, горячительного глинтвейна, теплых пледов, мягких носков, вязаных свитеров, жаркого камина, праздничного настроения и новогоднего веселья!

Открытки и картинки со снегом: красивые пожелания в стихах Фото: Pexels

Добрые смс поздравления с первым днем зимы

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Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком,

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!



Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

Пожелания и картинки: снег идет! Фото: Pexels

Веселые поздравления с 1 декабря – первым днем зимы

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Да здравствует 1 декабря! Поздравляю тебя с первым днем зимы и желаю, чтобы эта зима для тебя была удивительной, нежной, снежной, романтичной, яркой, морозной, насыщенной, чудесной и сказочной. Пусть любовь согреет твое сердце, а мороз нарисует на твоих щеках румянец счастья.

Напомним, ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым. Также вам будет интересен общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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