Первый звездопад 2020: как правильно загадывать желания

Первый звездопад продлится до 12 января, а своего пика он достигнет в ночь на 4 января, в субботу

Как загадать желание на падающую звезду Фото: Pexels

В начале января 2020 украинцы смогут наблюдать за первым звездопадом в году и загадать желания.

Метеорный поток Квадрантиды начался еще в прошлом году 28 декабря. Он продлится до 12 января, а своего пика он достигнет в ночь на 4 января, в субботу.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Зона "вылета звезд" этого метеорного потока будет находиться в созвездии Волопаса. Однако метеорный поток назван в честь другого, несуществующего ныне созвездия Стенного Квадранта.

Около двадцати лет назад астрономы выяснили, что прародителем этого метеорного дождя является астроид, который развалился на части.

Во время пика звездопада наблюдатель с Земли сможет увидеть 120 метеоров в час, это один или два метеора на минуту, если небо будет чистым. В общем интенсивность этого потока составляет в другие дни от 40 до 250 метеоров в году.

Специалисты советуют наслаждаться метеорным потоком после полуночи, тогда Луна растет и не будет мешать наслаждаться звездопадом, потом зайдет за горизонт.

Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба. Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких. Наблюдать Квадрантиды лучше всего до рассвета, оптические приборы для этого не требуются.

Этот звездопад можно назвать одним из самых известных, он входит в "большую тройку" вместе с Персеидами и Геменидами.

К сожалению нередко бывает, что пасмурная погода препятствует наблюдению этого явления, что же, надеемся, что в этом году такого не будет. Часто Квадрантиды называют еще "звездный дождь", и действительно, когда к этому располагают погодные условия, то это явление только с дождем и можно сравнить.

Звездопад в январе 2020: как наблюдать

1. Старайтесь наблюдать в периоды пиков активности метеорного потока.

2. Для наблюдения за звездопадом лучше выехать за город, где нет высоких наземных построек, мешающих обзору ночного неба.

3. Наблюдая метеорный поток, будучи на улице, балконе или террасе, следите, чтоб вблизи не было источников искусственного света (фонари, экраны мобильных телефонов и т.д.).

Как загадать желание на падающую звезду

После того, как вы, наконец, увидели падающую звезду и загадали желание, хорошо закрепить его специальным ритуалом. Подойдите к ближайшему дереву, трижды по нему постучите.

Главное – всем сердцем верить в то, что желание исполнится.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему цели и желания не сбываются и как это исправить с помощью одного метода.

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