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Петров пост 2019: можно ли жениться и главные запреты

С 24 июня по 11 июля нельзя планировать свадьбу, а также необходимо отказаться от некоторых продуктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
24 июня начинается Петров пост 2019
24 июня начинается Петров пост 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 24 июня, у православных христиан начинается Петров пост 2019. "Сегодня" пишут, когда начинается и сколько продлится Петров пост 2019, а также раскрывают главные обряды, традиции и запреты на этот период. 

Петров пост проводится в честь двух самых первых учеников Христа – Петра и Павла. Но дата поста всегда "плавает", так как зависит от Троицы. В 2019 году пост будет длиться с 24 июня по 11 июля, а 12 июня украинцы будут отмечать праздник Петра и Павла. 

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Пост нужно провести в смирении, молитвах и ограничениях в еде. Нужно попросить прощения у всех, перед кем человек виноват, сгладить все конфликты, простить обидчиков, вернуть долги.

Петров пост 2019: что нельзя делать

  • Нельзя справлять свадьбы и венчаться.
  • Также не стоит есть продукты животного происхождения, но в некоторые дни разрешается употреблять рыбу. Ее можно в субботние и воскресные дни. Также под запретом алкогольные напитки.
  • В период поста оградите себя от лишних сплетен, обсуждения кого-либо, от неприятных слов и дел.
  • Не стоит ссориться с окружающими вас людьми – не берите грех на душу, особенно во время поста.
  • Лучше всего быть дома в тишине и покое. Следует отказаться от поездок, командировок и путешествий. Танцы, музыку и застолья отложите до 11 июля.

Напомним, как правильно выйти из поста: советы диетолога.

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Источник: Сегодня
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