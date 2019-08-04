Почаевская икона Божией Матери: молитвы и чудеса

Множество чудес произошло возле иконы Почаевской Божией Матери

Фото: Wikipedia

5 августа состоится чествования одной из самых важных для православных и католиков иконы Почаевской Божией Матери. Эта икона считается верующими чудотворной. Среди чудес — излечение от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумление грешников.

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Мы расскажем вам больше, о чем молятся и о чем просят около этой иконы Богородицы.

Почаевская икона Божией Матери: значение

Чудотворная почаевская икона хранится в Успенской Почаевской лавре на западе Украины в городе Почаеве Тернопольской области. По преданию, она была подарена монахам дворянкой Анной Гойской, которая в 1559 году получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского. Тридцать лет икона простояла в домовой часовне, а затем начала испускать по ночам таинственное свечение и тогда дворянка передала ее в монастырь.

Фото: churchs.kiev.ua

Икона написана темперой древним византийским письмом на липовой доске и изображает Матерь Божию в пояс. На правой руке она держит младенца Иисуса, а на левой плат, которым прикрыты ноги и спина Христа. Левая рука Иисуса лежит на плече Богородицы, а правой он благословляет. В иконографии такой тип изображение называется "Умиление".

На иконе есть еще семь миниатюрных изображений святых

Почаевская икона Божией Матери: чудеса

Главным чудом Почаевской иконы Божией Матери считается избавление Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года. Враги обложили монастырь, но после молитвы над храмом внезапно явилась Богородица. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен.

В 1721—1832 годы засвидетельствовано как минимум 539 чудес возле иконы. например, исцеление слепой девочки Анны Акимчуковой.

Почаевская икона Божией Матери: молитвы

Молитва первая

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают. Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.

Молитва вторая

К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и смиреннии, и припадем к дивному образу Ея, иже на горе Почаевстей: к немуже умильно взирающе и молящеся Царице Владычице из глубины душевныя вопием: О Пречудная Дево, Мати Господа Вышняго, от лет древних избравшая обитель Почаевскую в место селения Своего! Землю отечественную нашу в православии и мире утверди, и спаси всех предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред Пречистым Твоим образом со слезами. Не отврати рабы Твоя тщи: Тя бо едину Надежду имами.

Напомним, что ранее мы писали об Иконе Божией Матери "Всецарица".

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