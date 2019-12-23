Подарки детям на Новый год 2020: много интересных вариантов с фото

Что подарить ребенку: лучшие варианты подарков детям на Новый год

Что хотят дети на Новый год

С приближением Новогодних праздников многие родители, а также бабушки, дедушки и прочие родственники с волнением задумываются, что подарить ребенку на Новый год.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

При посещении магазина с игрушками просто глаза разбегаются – настолько большой и разнообразный спектр товаров. Какие же лучше выбрать подарки на Новый год 2020 для детей? Читайте интересные идеи новогодних подарков для мальчиков и девочек разного возраста в нашей статье.

Подарки на Новый год 2020 для самых маленьких детей от 1 до 3 лет

Подходящие варианты подарков детям на Новый год Фото: Pexels

Малыши постигают мир через осязание, цвета, звуки, вкусы. Так что отличным подарком для маленького ребенка станет любая яркая, шумная, звонкая, приятная и разная на ощупь игрушка. К примеру, погремушка, мягкая игрушка, выполненная из различных материалов, развивающий коврик с массой функций и мелодий, а также игрушки-каталки, яркие пирамидки и кубики. Помните о безопасности своего подарка, потому что малыш обязательно потянет игрушку в рот.

Подарки на Новый год: игрушки для детей от 4 до 6 лет

Что подарить ребенку на Новый год Фото: Pexels

Деткам постарше сложно долго усидеть на одном месте. Им жизненно необходимо бегать, прыгать, шуметь, веселиться, прятаться, качаться и снова бегать. Хорошим вариантом для таких непосед станет игровая палатка, лабиринт с бассейном из разноцветных шариков, качалки или даже целый спортивный уголок, с которым малыш будет не один год расти и крепнуть физически.

В короткие минуты спокойного отдыха малышам будет интересно что-то слепить своими руками. Им будет полезен подарок, который развивает мелкую моторику рук, мотивирует на созидание, творчество, рисование. Для этого отлично подойдет конструктор, пластилин, пальчиковые краски, а также наборы для творчества, выбор которых сейчас просто огромен.

Хотите, чтобы ребенок рос вашим помощником, мастером, самостоятельным и хозяйственным человеком? В этом возрасте дети уже начинают примерять на себя различные социальные роли: мамы, папы, доктора, учителя, строителя, продавца, парикмахера и т.д. Так что подарки для сюжетно-ролевых игр станут для них отличным подспорьем.

Девочки обрадуются куклам, которых они будут кормить, купать и укладывать спать, а также различным аксессуарам – одежде, коляскам, кроваткам. Если позволяет бюджет, подарите интерактивного пупса – и восторгу не будет предела! Кроме того, для девочки станут прекрасными подарками наборы посуды, пластмассовые продукты или даже целые кухонные модули с плитой, духовкой и другой техникой.

Если сын часто видит папу с молотком или отверткой, он обязательно будет стремиться подражать во всем: стучать, прикручивать, пилить, разбирать. Так что набор инструментов для юного мастера – очевидный подарок для мальчика. Диапазон также зависит от вашего бюджета – от простого комплекта пластмассовых отверток и ключей до целого игрового модуля в виде столярной мастерской. Также мальчишки обрадуются новым игрушечным машинам, которые пополнят их гараж.

Лучшие подарки на Новый год для детей младшего школьного возраста

Чудесные подарки на Новый год – игрушки для детей Фото: Pexels

Чтобы приобщить ребенка к школе и процесс обучения не был скучным, выберите сыну или дочке подарок, который поможет вырабатывать усидчивость, развивать внимательность и память. Хороший вариант новогоднего подарка для мальчиков и девочек – это конструктор со множеством мелких деталей, 3D-пазлы, головоломки различного уровня сложности, красочные энциклопедии, а также логические настольные игры для всей семьи – вам будет чем заняться во время школьных каникул.

Школьники с удовольствием будут проводить время, управляя машинами или поездами. Игрушечная железная дорога или сложнейший автотрек – мечта многих ребят. Также обратите внимание на радиоуправляемые и электронные игрушки. Машины, квадрокоптеры, вертолеты, шары и прочие развлекалочки с пультами управления – таким прикольным подаркам на Новый год будут рады даже взрослые, не говоря уж о детях.

Если ребенок давно просит котенка или щенка, можно для начала проверить его готовность ухаживать за живым существом, подарив интерактивного питомца. Есть модели, которые выглядят точь-в-точь как настоящие: лают, мяукают и мурлычут, когда их гладят.

Что хотят дети на Новый год: лучшие подарки для подростков

Что подарить на Новый год подросткам Фото: Pexels

Вы не прогадаете, если выберете в качестве новогоднего подарка для старшеклассника спортивный инвентарь. Диапазон огромен: лыжи, коньки, сноуборд, мяч, обруч, фитнес-браслет и даже гироскутер или велосипед.

Если ребенок интересуется наукой, ему можно смело дарить микроскоп, телескоп, проектор звездного неба, разнообразные наборы для опытов. А еще и мальчики, и девочки будут несказанно рады подаренному на Новый год гаджету – ориентируйтесь на их потребности и запросы.

Многие подростки уделяют внимание своей внешности. В этом случае выберите в качестве подарка качественные средства личной гигиены, брендовый парфюм, косметику. И не забудьте о какой-нибудь модной обновке для гардероба подростка.

Недорогие подарки детям на Новый год

Сладкие подарки на Новый год для детей и взрослых Фото: Pexels

Универсальным бюджетным вариантом для всех полов и возрастов станут подарки для детей, сделанные своими руками на Новый год. Предлагаем вам проявить творчество и изготовить, к примеру, тематические букеты из конфет, сказочные композиции из печенья и пряников или другие сладкие подарки на Новый год для детей. Такую сказку сразу даже жаль будет есть!

Ранее мы рассказывали, что подарить парню на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.