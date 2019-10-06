Покров Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и стихах
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы: отправляйте родным и близким поздравления в прозе, стихах, картинках и смс
14 октября мы отмечаем Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В этот красивый и нежный праздник люди желают друг другу благополучия, надежды, веры и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и печали. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с этим светлым осенним праздником. А мы подготовили для вас красивые, добрые, нежные, искренние поздравления с Днем Покрова Пресвятой Богородицы в стихах и прозе.
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Добрые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах
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Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простёрла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
Искренние поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе
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Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добрым, пусть каждый день приносит счастливые моменты, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет доброй. Желаю, чтобы все ваши молитвы были услышаны, и чтобы Пресвятая Богородица отводила от вас болезни и печали.
Красивые поздравления в день Покрова 14 октября в стихах
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С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
Искренние поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет радость и надежду в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашем сердце поселится доброта, а в душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
Короткое поздравление в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в стихах
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Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы.
И станет жизнь, как гладкие граниты.
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