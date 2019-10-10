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Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы отправляйте красивые поздравления и открытки родным, друзьям и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:33
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

14 октября в Украине отмечается великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Матери Божьей, которая распростерла свой белоснежный покров над молящимися людьми и спасла целый город от неминуемой гибели. В этот радостный день люди желают друг другу благополучия, радости, света, благодати и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя.

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Мы подготовили красивые, добрые, светлые и одухотворенные поздравления с Покровом Богородицы в картинках, открытках, стихах и смс. Обязательно поздравьте с великим праздником своих родных и близких.

Поздравления в картинках, стихах и смс
Поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

Покров Пресвятой Богородицы 2019: милое поздравление

***

Пусть в светлый праздник дня Покрова
Оберегает Божья Мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.

И пусть судьба будет прекрасной,
Красивой, светлой и цветной,
И заиграет в ярких красках
Вся жизнь, прожитая тобой.

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

Лучшее поздравление в День Покрова Пресвятой Богородицы

***

Пусть Богородица хранит вас
И защитит своим Покровом,
Благословляет в добрый час.
Пускай же будут все здоровы.

Пусть радость дом не покидает,
Вокруг улыбки дарят люди.
Пусть вера сердце согревает
И каждый счастлив будет.

Красивые открытки в праздник
Красивые открытки в праздник
Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

***

К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.

Поздравления в картинках и стихах
Поздравления в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2019: добрые пожелания

***

С Покровом! Чистоты небесной,
Пусть сохранит вас Божья Мать.
Тепла в душе, любви чудесной,
В семье – покой и благодать.

Здоровья, мира и паренья,
В себе обиды не таить.
Забот приятных, вдохновения,
Жизнь искренне свою прожить.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях и приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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