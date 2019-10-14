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Покрова 2019: поздравления с праздником, открытки и картинки

"Сегодня" подготовили самые интересные поздравления с праздником Покровы Пресвятой Богородицы 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Сегодня отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019
Сегодня отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Depositphotos

Сегодня, 14 октября, православные украинцы отмечают большой православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы 2019. Не забудьте в этот день поздравить с праздником Покрова всех родных и близких, пожелайте счастья, здоровья и любви. "Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с праздником Покровы Пресвятой Богородицы 2019 – картинки, открытки и стихи.

Смотрите видео: какие чудеса дарит Покров Пресвятой Богородицы

***
Благословения желаю,
Пусть Матерь Божья вас хранит,
Покров над вами простилает,
Прочь прогоняя боль обид.
Побольше радости и мира
Пусть принесет она семье,
Чтоб сердце открывалось шире,
Чтоб счастье было в каждом дне.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Фото: Bipbap

***
Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Фото: Bipbap

***
Покров Пресвятой Богородицы –
Для вас поздравления готовы,
Пускай вам грустить не приходится,
Все дни проводить вам с любовью
Пускай добро сердцем укроется,
Тепла вам желаем и мира,
Пускай вам мир счастья откроется,
Успех будет очень обширен,
Любовь цветет, приумножается,
У вас в душе и не погаснет,
Пускай всё у вас получается,
Пусть всё у вас будет прекрасно!

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Фото: Bipbap

***
Сегодня день особый наступает,
Сегодня с Ней сидите за столом.
Пускай Покров от зла вас защищает
И пусть душа наполнится теплом!

На жизненном пути желаю блага.
Пусть Божья Матерь дом ваш бережет.
Пусть мир своей живительною влагой
От всех печалей и проблем спасет.

Пусть радуется сердце, и улыбки
Не сходят с лиц нигде и никогда.
Пусть все простятся резкости, ошибки
И в дом Любовь войдет к вам навсегда!

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления
Фото: Bipbap

***
С Покровом верующих поздравляю,
Сегодня нужно отложить дела.
Пускай заботы отвлекать не смеют,
В душе пускай сегодня будет теплота.

Пусть благодатью дом сияет,
Для близких всех, здоровья я хочу.
Пускай сегодня каждый сможет,
В реальность воплотить мечту.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах в праздник Покровы Пресвятой Богородицы 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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