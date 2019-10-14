Покрова 2019: поздравлениях с праздником, открытки и картинки

"Сегодня" подготовили самые интересные поздравления с праздником Покровы Пресвятой Богородицы 2019

Сегодня отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Depositphotos

Сегодня, 14 октября, православные украинцы отмечают большой православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы 2019. Не забудьте в этот день поздравить с праздником Покрова всех родных и близких, пожелайте счастья, здоровья и любви. "Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с праздником Покровы Пресвятой Богородицы 2019 – картинки, открытки и стихи.

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Благословения желаю,

Пусть Матерь Божья вас хранит,

Покров над вами простилает,

Прочь прогоняя боль обид.

Побольше радости и мира

Пусть принесет она семье,

Чтоб сердце открывалось шире,

Чтоб счастье было в каждом дне.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления Фото: Bipbap

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Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления Фото: Bipbap

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Покров Пресвятой Богородицы –

Для вас поздравления готовы,

Пускай вам грустить не приходится,

Все дни проводить вам с любовью

Пускай добро сердцем укроется,

Тепла вам желаем и мира,

Пускай вам мир счастья откроется,

Успех будет очень обширен,

Любовь цветет, приумножается,

У вас в душе и не погаснет,

Пускай всё у вас получается,

Пусть всё у вас будет прекрасно!

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления Фото: Bipbap

***

Сегодня день особый наступает,

Сегодня с Ней сидите за столом.

Пускай Покров от зла вас защищает

И пусть душа наполнится теплом!

На жизненном пути желаю блага.

Пусть Божья Матерь дом ваш бережет.

Пусть мир своей живительною влагой

От всех печалей и проблем спасет.

Пусть радуется сердце, и улыбки

Не сходят с лиц нигде и никогда.

Пусть все простятся резкости, ошибки

И в дом Любовь войдет к вам навсегда!

Покрова Пресвятой Богородицы 2019: поздравления Фото: Bipbap

***

С Покровом верующих поздравляю,

Сегодня нужно отложить дела.

Пускай заботы отвлекать не смеют,

В душе пускай сегодня будет теплота.

Пусть благодатью дом сияет,

Для близких всех, здоровья я хочу.

Пускай сегодня каждый сможет,

В реальность воплотить мечту.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах в праздник Покровы Пресвятой Богородицы 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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