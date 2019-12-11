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Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 12 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12
Полнолуние 12 декабря 2019 - запреты и рекомендации
Полнолуние 12 декабря 2019 - запреты и рекомендации
Фото: Pexels

12 декабря в 07:15 по Киеву начнётся полнолуние.

Лунный календарь: что это и как работает — смотрите видео

Каждая фаза Луны влияет на людей по-разному. Например, на растущую Луну обычно советуют планировать важные покупки или свидания, от которых зависит дальнейшая жизнь. Когда Луна убывает, напротив, лучше заниматься текущими проблемами и вопросами. Но есть дела, которые категорически не рекомендуют заниматься на полнолуния.

При свете полнолуния на Земле происходит череда необычных явлений, связанных с поведением людей. Количество преступлений, ссор и драк резко увеличивается, люди чаще вступают в конфликты и попадают в дорожно-транспортные происшествия. Растет число суицидов, а скорая помощь спешит к больным, застигнутым врасплох нервным срывом или внезапным обострением хронических заболеваний. Эти явления напрямую связаны с изменениями в физическом и эмоциональном состояниях человека под действием полнолуния, а именно:

  • повышенным чувством тревожности, беспокойства и страха;
  • беспричинной тоской, грустью и отчаянием;
  • излишней раздражительностью, неконтролируемыми приступами ярости и гнева;
  • усилением сексуального влечения к противоположному полу, обострением всех чувств и эмоциональным подъемом.

Что категорически нельзя делать на полнолуние 12 декабря

Игнорировать страхи. В день Полнолуния обостряется интуиция, которую нельзя задвигать на второй план. Иррациональные страхи смогут завладеть разумом, что позволяет разобраться в себе и найти причину, которая мешает вдыхать полной грудью и наслаждаться каждым прожитым днем.

Потакать вредным привычкам. Переменчивая энергетика Близнецов может подтолкнуть к сиюминутным порывам, которые вряд ли положительно повлияют на будущее. В связи с этим эксперты советуют отказаться не только от употребления алкоголя, но и от разрушительных эмоций. Яркие чувства могут стать причиной превышения скорости, что может закончиться неприятностями как с законом, так и со здоровьем.

Ссориться. Конфликты в дни полнолуний могут обернуться серьезными последствиями, а в четверг, когда полная Луна находится в Близнецах, эмоции могут спровоцировать сильные ссоры как в деловой среде, так и с близкими.

Рисковать. Риск не всегда будет благородным, а в полнолуние такое поведение может стать началом множества проблем. Спонтанные решения способны отдалить от цели и спровоцировать отток денежных средств.

Переоценивать свои возможности. Прилив сил в декабрьское полнолуние приведет к успеху, однако лишь в том случае, если человеком будет двигать расчетливость. В противном случае, если переоценить себя, мы повышаем риск потерять наработанное, а вместе с ним и авторитет.

Как влияет полнолуние 12 декабря 2019 года на людей
Как влияет полнолуние 12 декабря 2019 года на людей
Фото: Pexels

Что еще нельзя делать в полнолуние?

Не давайте себе тратить большие суммы денег, иначе после вы обнаружите, что купили совершенно бесполезную вещь, которая не так уж и была нужна вам. Также не рекомендуется в полнолуние давать в долг или брать кредит.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на декабрь.

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