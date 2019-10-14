Полнолуние 14 октября 2019: что категорически нельзя делать
Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 14 октября
14 октября 2019 года состоится предпоследние осеннее полнолуние. Полнолуние 14 октября — непростое, ведь это полнолуние перед Хеллоуином. Астрологи акцентируют на нем внимание, потому как точка этого полнолуния приходится на 90-ый градус между летними и зимними лунными затмениями и находится четко посередине. И все психологические темы, казалось бы, уже затихшие, обретают новые формы и проявления, ведь мы все ещё перестраиваемся на темную половину года.
Лунный календарь: что это и как работает – смотрите видео
Полнолуние в октябре обычно называют Луной Охотника, возвращаясь к европейским и индианским традициям, когда охотники использовали свет полной луны, чтобы выследить свою добычу и запастись мясом на предстоящую зиму. Также октябрьское Полнолуние зовут Луной Крови.
Главные темы этого времени — благодарение за жизнь и всех её благ; отпускание ненужного, мешающего и неживого, для радости и полноты жизни, а также для чувствования самой жизни в себе.
Но учтите, что в этот день могут обостриться конфликты в самых разных сферах: личной, деловой, бытовой, социальной. Это может быть интенсивный всплеск эмоций, попытки контролировать ситуацию и утвердиться за счет партнера, который неожиданно становится оппонентом. В первую очередь, это конфликты, касающиеся распределения ролей в отношениях, борьбы амбиций и претензии к ответственности (точнее, к ее нехватке).
- Не бросайтесь с головой в конфликт между потребностями и ожиданиями.
- Не распыляйтесь, лучше подумайте о том, насколько вы правильно распоряжаетесь своими ресурсами, особенно временем, для исполнения своих желаний.
- Во внезапных многообещающих знакомствах, не слишком далеко выходите за рамки приличия, чтобы не навредить себе.
- Финансово это тоже не лучший период, лучше не рисковать и не принимать сложных решений.
- Если вы столкнулись со сложным выбором, лучшее решение сейчас — оставаться собой и не усложнять ситуацию.
Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на октябрь 2019: когда можно стричь волосы.
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