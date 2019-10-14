Полнолуние 14 октября 2019: что категорически нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 14 октября

Полнолуние 14 октября 2019: что нельзя делать Фото: pexels.com

14 октября 2019 года состоится предпоследние осеннее полнолуние. Полнолуние 14 октября — непростое, ведь это полнолуние перед Хеллоуином. Астрологи акцентируют на нем внимание, потому как точка этого полнолуния приходится на 90-ый градус между летними и зимними лунными затмениями и находится четко посередине. И все психологические темы, казалось бы, уже затихшие, обретают новые формы и проявления, ведь мы все ещё перестраиваемся на темную половину года.

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Полнолуние в октябре обычно называют Луной Охотника, возвращаясь к европейским и индианским традициям, когда охотники использовали свет полной луны, чтобы выследить свою добычу и запастись мясом на предстоящую зиму. Также октябрьское Полнолуние зовут Луной Крови.

Фото: Pexels

Главные темы этого времени — благодарение за жизнь и всех её благ; отпускание ненужного, мешающего и неживого, для радости и полноты жизни, а также для чувствования самой жизни в себе.

Но учтите, что в этот день могут обостриться конфликты в самых разных сферах: личной, деловой, бытовой, социальной. Это может быть интенсивный всплеск эмоций, попытки контролировать ситуацию и утвердиться за счет партнера, который неожиданно становится оппонентом. В первую очередь, это конфликты, касающиеся распределения ролей в отношениях, борьбы амбиций и претензии к ответственности (точнее, к ее нехватке).

14 октября 2019: что нельзя делать:

Не бросайтесь с головой в конфликт между потребностями и ожиданиями.

Не распыляйтесь, лучше подумайте о том, насколько вы правильно распоряжаетесь своими ресурсами, особенно временем, для исполнения своих желаний.

Во внезапных многообещающих знакомствах, не слишком далеко выходите за рамки приличия, чтобы не навредить себе.

Финансово это тоже не лучший период, лучше не рисковать и не принимать сложных решений.

Если вы столкнулись со сложным выбором, лучшее решение сейчас — оставаться собой и не усложнять ситуацию.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на октябрь 2019: когда можно стричь волосы.

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