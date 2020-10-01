Полнолуние 2 октября: что нельзя делать в этот день

Особенности полнолуния 2 октября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать

Очередное осеннее полнолуние наступит в самом начале октября. Оно произойдет в пятницу, 2 октября, в 0:06 по киевскому времени. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние в октябре-2020: как влияет на людей Фото: Pexels

Особенности полнолуния 2 октября

Октябрь в 2020 году – особенный, потому что в этом месяце будет не одно, а целых два полнолуния – это достаточно редкое явление. Так что середина осени удивит землян Голубой Луной, которая наступит 31 октября.

А вот первая полная луна в октябре получила название Луна Охотника или Луна Урожая, потому что это первое полнолуние после осеннего равноденствия, и приходится оно как раз на период запасов, заготовок, уборки урожая и охоты.

Октябрьское полнолуние пройдет под огненным знаком Овна. В этот период люди склонны к вспыльчивости, импульсивности, конфликтам и эмоциональному напряжению. На первый план выходят эмоции и опрометчивость в принятии решений. В такие периоды люди способны наломать дров.

В то же время, переход с 14-х на 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 2 октября, будет полон искушения и соблазнов, потому что человек с трудом контролирует свои желания и слабости.

Как себя вести во время полнолуния 2 октября

В полнолуние под знаком Овна желательно освободиться от важных дел, сложной или требующей напряжения работы, а также от серьезной физической нагрузки. Успеха вы не добьетесь, а вот силы потратите впустую. Лучше этот период посвятить спокойному отдыху.

В период влияния Овна люди способны одним махом разрубить давние проблемы и отношения, избавиться от ненужного или надоевшего бремени. Однако следует проявить максимальную осторожность, поскольку такие важные решения могут быть приняты под действием эмоций и в состоянии импульсивности.

Также это время для риска – однако он часто может быть неоправданным.

Важно усилить самоконтроль и проявить сдержанность, а также свести к минимуму вероятность стрессов.

Что нельзя делать во время полнолуния 2 октября

Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Не стоит в этот период принимать важные решения, вести переговоры и совершать резкие поступки.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

В стремлении освободиться от изживших себя отношений и ситуаций не забывайте об импульсивности знака Овна – прежде чем решиться на отчаянный шаг, взвесьте все "за" и "против" и не рубите с плеча.

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