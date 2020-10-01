Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полнолуние 2 октября: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 14:15

Особенности полнолуния 2 октября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать

Очередное осеннее полнолуние наступит в самом начале октября. Оно произойдет в пятницу, 2 октября, в 0:06 по киевскому времени. Как правильно себя вести во время полнолуния, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние в октябре-2020: как влияет на людей
Полнолуние в октябре-2020: как влияет на людей
Фото: Pexels

Особенности полнолуния 2 октября

Октябрь в 2020 году – особенный, потому что в этом месяце будет не одно, а целых два полнолуния – это достаточно редкое явление. Так что середина осени удивит землян Голубой Луной, которая наступит 31 октября.

А вот первая полная луна в октябре получила название Луна Охотника или Луна Урожая, потому что это первое полнолуние после осеннего равноденствия, и приходится оно как раз на период запасов, заготовок, уборки урожая и охоты.

Читайте также:
Лунный календарь на октябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни

Октябрьское полнолуние пройдет под огненным знаком Овна. В этот период люди склонны к вспыльчивости, импульсивности, конфликтам и эмоциональному напряжению. На первый план выходят эмоции и опрометчивость в принятии решений. В такие периоды люди способны наломать дров.

В то же время, переход с 14-х на 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 2 октября, будет полон искушения и соблазнов, потому что человек с трудом контролирует свои желания и слабости.

Как себя вести во время полнолуния 2 октября

В полнолуние под знаком Овна желательно освободиться от важных дел, сложной или требующей напряжения работы, а также от серьезной физической нагрузки. Успеха вы не добьетесь, а вот силы потратите впустую. Лучше этот период посвятить спокойному отдыху.

В период влияния Овна люди способны одним махом разрубить давние проблемы и отношения, избавиться от ненужного или надоевшего бремени. Однако следует проявить максимальную осторожность, поскольку такие важные решения могут быть приняты под действием эмоций и в состоянии импульсивности.

Также это время для риска – однако он часто может быть неоправданным.

Важно усилить самоконтроль и проявить сдержанность, а также свести к минимуму вероятность стрессов.

Что нельзя делать во время полнолуния 2 октября

  • Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения, вести переговоры и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.
  • В стремлении освободиться от изживших себя отношений и ситуаций не забывайте об импульсивности знака Овна – прежде чем решиться на отчаянный шаг, взвесьте все "за" и "против" и не рубите с плеча.

Смотрите видео о суперлунии: что это за природное явление

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь на октябрь 2020 года: благоприятные и опасные дни Питьевая вода и кислород на Луне. Японцы готовят масштабный проект по освоению спутника Земли NASA представило амбициозный план по новой отправке людей на Луну
Луна лунный календарь полнолуние полезные советы запреты дня
Реклама

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе

Популярные статьи

Сегодня, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Сегодня, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:35Шоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

Вчера, 11:46Стиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Вчера, 07:55Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Вчера, 07:25Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

Вчера, 07:08Fun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

Вчера, 05:05Events

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

29 сентябряFun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

29 сентябряАктуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

29 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Новости партнеров

Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Скажіть джинсам «до побачення». Визначені наймодніші штани 2020
Скажіть джинсам «до побачення». Визначені наймодніші штани 2020
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Соромно за тебе. Українці бурхливо відреагували на витівку Кароль
Соромно за тебе. Українці бурхливо відреагували на витівку Кароль
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять