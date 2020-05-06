Полнолуние 7 мая: как себя вести во время Цветочной полной Луны

Узнайте об особенностях полнолуния 7 мая: что можно, а что категорически нельзя делать во время Цветочного суперлуния

Завтра днем, 7 мая в 13 часов 46 минут, украинцы станут свидетелями интересного астрономического явления – очередного суперлуния. Цветочная Луна – так еще традиционно называется майский переход спутника Земли в свою очередную фазу. Как правильно себя вести во время полнолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Полнолуние 7 мая Фото: Pexels

Особенности весеннего полнолуния 7 мая

Полнолуние в мае получило название суперлуны, потому что в весенний период спутник Земли подходит к нашей планете очень близко, и такая Луна становится на 7% крупнее и на 15% ярче, чем обычное полнолуние. Хотя заметить этот эффект невооруженным глазом достаточно сложно. А цветочным это полнолуние называется потому, что приходится на период буйного майского цветения.

Астрономы отмечают, что наблюдать ночью за суперлуной лучше не в пиковое время, а когда она только поднимается над горизонтом. Этот природный феномен продлится в течение еще трех дней.

Майское полнолуние пройдет под знаком Скорпиона. В этот период у людей обычно возрастает эмоциональность, взвинченность и возбужденность. В то же время, 16-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 7 мая, обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой.

Как себя вести во время суперлуния 7 мая

В полнолуние под знаком Скорпиона людей захватывают перепады настроения, мелкие и крупные страсти. В этот период они бывают недовольны окружающим миром, который предстает перед глазами в мрачных тонах.

Появляется порыв что-то резко изменить в жизни, но поддаваться ему не стоит, потому что оно возникает спонтанно и необдуманно.

Наряду с раздражительностью и нервозностью у людей повышается чувствительность, что помогает острее почувствовать угрожающую опасность и соответственно – избежать ее.

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В период полнолуния 7 мая лучше заняться самоанализом и исправлением собственных недостатков. Если провести такую работу, то и мир не будет казаться столь мрачным.

Также не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Что нельзя делать во время полнолуния 7 мая

Из-за того, что Цветочная Луна провоцирует импульсивность, не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Агрессивность в поведении может породить конфликты, поэтому совместные решения не будут объективными. Отсюда вывод – отложите их на пару дней.

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