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Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

Полнолуние — очень загадочная ночь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
Полнолуние 9 февраля 2020 - самые сильные ритуалы и обряды
Полнолуние 9 февраля 2020 - самые сильные ритуалы и обряды
Фото: Pexels

Утром 9 февраля в Украине наступит время полнолуния. Этот чудесный период лунного календаря вы можете использовать для исцеления и красоты, гадания, привлечения любви, удачи и усиления всех ваших желаний.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Добавим, что время полнолуния – это период, когда человек накапливает максимум энергии, поэтому в этот день так хорошо проводить различные обряды и ритуалы.

Заметим, что в полнолуние у человека происходит расцвет эмоциональности, а вот способность сосредотачиваться резко снижается. Он склонен переоценивать свои способности и возможности, из-за чего увеличивается вероятность совершения ошибок. Люди становятся самоуверенными. У них появляется много сил и желание действовать. Из-за избытка накопленной энергии многие не могут уснуть.

Полнолуние 9 февраля: ритуал для талисманов

Наполните водой чашу и поставьте ее на ночь на свет полной Луны. На следующий день используйте эту воду, чтобы очистить ваши талисманы и оживить их с помощью энергии Луны. Эта вода не только очищает талисманы, вы можете умыть ей лицо, чтобы лунная вода освежила и зарядила вас своей волшебной магической энергией.

Если вы хотите усилить энергию своих талисманов, вы можете положить их на ночь на подоконник под свет Луны или поместить их в хрустальную чашу с водой, чтобы они зарядились энергией полнолуния.

Полнолуние 9 февраля: лунная медитация

Медитации, проведенные на полнолуние, отличаются особой энергетикой. В это время вы подключаетесь к энергии Луны и воспринимаете ее в полном объеме. Хорошо медитировать, находясь на лунном свете.

Полнолуние 9 февраля: денежный ритуал

Необходимо в ночь полнолуния выйти на улицу или на балкон, взять в руку монетку и глядя на Луну произнести три раза такой заговор:

"Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад, дай Бог столько денег, что бы не было куда класть. Аминь".

Потом возвращайтесь домой, пометьте монетку, чтобы случайно не потратить ее, спрячьте в кошельке и храните до следующего полнолуния.

В следующем месяце обряд нужно повторить. Заряжайте лунным светом эту монетку каждое полнолуние и у вас никогда не переведутся деньги в кошельке.

Полнолуние 9 февраля: ритуал на достаток

Возьмите 5 монет серебристого цвета и большой прозрачный стакан. В стакан налейте воды и поставьте его на подоконник, а рядом с ним положите монеты. Посмотрите на деньги и стакан, и мысленно представьте, как энергия денег проходит через тонкое стекло и наполняет воду сильной энергетикой. После чего скажите:

"Вода лунным светом полна, серебряным светом заряжена".

Стакан с водой на ночь оставьте на подоконнике, а утром перелейте воду в прозрачную бутылку и уберите в холодильник.

Каждое утро натощак выпивайте по три глоточка этой воды, представляя себя богатыми и успешными. Делайте так, пока вода не закончится. Вскоре вы заметите, что ваше финансовое положение значительно улучшилось.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на февраль 2020 года.

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