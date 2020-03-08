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Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Полнолуние – это лучшее время для романтических свиданий, ведь можно вывести отношения на новый уровень

Елена Кузьмич
Сегодня, 07:22

В марте 2020 полнолуние в Украине начнется в 19:49 по Киеву. Луна в этой фазе лунного календаря будет находиться под влиянием знака зодиака Дева.

Действие полнолуния можно оценить как с медицинской, так и с астрологической точки зрения. Помимо прочего, полнолуние оказывает влияние как на окружающий мир в целом, так и на каждого человека. Все зависит от индивидуальных особенностей того или иного лица.

Что касается главных опасностей этого дня, то прежде всего нужно остерегаться бесконтрольного использования энергии, так как это может легко привести к резким головным болям, недомоганиям, обострениям хронических заболеваний и различным личным драмам. Ни в коем случае не подстраивайтесь под чужие мнения, доверяйте только своей интуиции и своему внутреннему чувству. Помимо очевидных последствий, люди могут лишиться сна и стать беспокойными.

Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Для начала, в день полнолуния рекомендуется заняться своими привычными делами, а также совершенствованием себя. Можно в первой половине дня посетить салон красоты или же очистить свой организм, а вечер прости с пользой, и поплавать в бассейне или же отправиться в баню.

День благоприятно сказывается на творческой деятельности, все начинания в этой области непременно будут удачными. Если говорить о финансовых вливаниях и прочих рисках, то стоит воздержаться от такого рода процессов, и отложить важные решения до более хороших времен. Не рекомендуется также принимать ответственных решений, которые смогут кардинально изменить образ жизни.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Отличным вариантом проведения времени 9 марта 2020 будет самоочищение, освобождение своих мыслей от различного негатива. Кто почувствует, что перевозбуждён, должен уметь привести свои чувства в порядок. Наилучшим образом это можно сделать с помощью медитации и духовных практик.

Полнолуние – это лучшее время для романтических свиданий. Можно посидеть вдвоём в кафе, а потом устроить прогулку под Луной. Этот лунный период буквально наполнен романтикой и подарит влюблённым незабываемые ощущения.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на март 2020 года.

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