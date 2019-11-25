Последнее осеннее новолуние 2019: когда состоится и чем интересно

Особенности осеннего новолуния: как правильно себя вести, чтобы привлечь благополучие

Новолуние: особенности дня Фото: Pexels

Завтра, 26 ноября, произойдет последнее осеннее новолуние в 2019 году. Чем оно интересно и чем опасно, как правильно себя вести в этот день, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Итак, во вторник, 26 ноября, в 17 часов 6 минут по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Стрельца.

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. И если для астрономов это обычное явление, то для астрологов – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Очередное осеннее новолуние, наступающее в знаке Огненного Стрельца, способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Стрелец действует на людей успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям, а также делятся собственным опытом с окружающими. Этот период считается особо удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной жизни.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Ранее мы рассказывали о магнитных бурях в ноябре 2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.