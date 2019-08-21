Поздравления с 1 сентября учителям: пожелания в прозе

"Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие пожелания своими словами

1 сентября отмечаем День знаний Фото: Depositphotos

В День знаний 1 сентября звенит торжественный первый звонок для всех школьников. "Сегодня" собрали красивые слова поздравлений в прозе для учителей и всех причастных в этому замечательному празднику.

Поздравления с 1 сентября учителям в прозе

Дорогие учителя, из года в год вы делаете невероятно важную работу, обучая детей и воспитывая новое поколение! Вы закладываете самые важные знания, основу для их развития! Пусть учебные будни будут в радость!

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Дорогие наши учителя! Пускай это прекрасное настроение, которое царит сегодня в наших классах, никогда не испаряется и присутствует с нами весь учебный год. Желаем, чтобы работа с нами была для вас не в тягость, а приносила глубокое удовлетворение и позитив. Желаем, чтобы вы только гордились нами, нашими успехами и даже самыми маленькими победами. Пускай все наши встречи будут радостными, интересными, познавательными и запоминающимися. С Днем знаний!

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Поздравления с 1 сентября классному руководителю

Поздравляем с Днем знаний! Для вас каждый раз – это новый путь, новые лица и новые волнения! Пусть этот день будет радовать погодой, счастливыми глазами, смотрящими на вас, а самое главное, искренними улыбками. Удачи в новом учебном году, легкости. И пусть ставить вам надо будет в дневниках только отлично!

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Любимые учителя, в День знаний желаем вам прилежных учеников, понимающего начальства, высокой зарплаты, легких и радостных трудовых дней. Пусть этот учебный год будет наполнен весельем, счастьем и успехами в вашем благородном деле.

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С Днем знаний! Пусть веселым задором ворвется доброта и чистота праздника, нетерпеливые ученики подарят улыбки, цветы, а день изобилует стихами, поздравлениями и музыкой. Желаю первому дню осени задать ритм и настроение будущему году, который будет богат на светлые головы, таланты и гениальные умы.

Поздравления с 1 сентября учителю начальных классов

Всем учителям нашей школы хочется пожелать успехов и много удачных рабочих деньков! Пускай ученики радуют вас хорошими знаниями, примерными поведением и искренними улыбками! Желаю вам отличной заработной платы и удовольствия от работы!

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Уважаемые учителя, сердечно поздравляем вас с новой страницей в вашей карьерной тетради! Пусть в ней будет ровный и красивый почерк дней, меньше красной пасты неприятностей, больше хороших оценок судьбы. Пусть хорошо и комфортно вам будет среди коллег и учеников, пускай развиваются ваши профессиональные качества, а зарплата повышается. Здоровья, душевного равновесия, позитива, личного и профессионального успеха!

Поздравления с 1 сентября учителям: прикольные тексты

Вот и снова первый звонок! И пусть для вас, дорогие учителя, он будет сигналом к новым успехам, благодарным ученикам и родителям, вдохновит на новые идеи. Пусть уроки будут разнообразны и интересны, и никогда не проходят напрасно ни для кого из ваших учеников.

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С Днем знаний, дорогие наши и замечательные учителя. Желаем с первых уроков, с первых дней этого учебного года взять борозды правления в свои руки и смело, гордо, уверенно вести нас всех к общему успеху. Мы будем стараться учиться и прислушиваться к вашим советам, а вам желаем ни в коем случае не опускать рук, не серчать и твёрдо верить в себя, в свои силы. Всех благ вам и оптимизма на весь-весь год.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября. Также "Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие стихи для первоклашек.

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