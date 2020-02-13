Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с 14 февраля: картинки и красивые открытки

Подборка лучших поздравлений в стихах и картинках ко Дню святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:11
C Днем святого Валентина
C Днем святого Валентина
Фото: Pixabay

14 февраля все влюбленные пары будут отмечать День святого Валентина. Это особенный день для тех, кто боялся или не мог признаться в своих чувствах, ведь именно в День влюбленных на это можно решиться под действием любовных флюидов в воздухе. Этот праздник – чудесная возможность еще раз напомнить своей второй половинке о том, как сильно вы ее любите. Сказать самые искренние, душевные слова о любви, благодарности и верности. И, конечно же, безумно приятно получить поздравления от близких тебе людей или знакомых в этот замечательный праздник.

Как делать валентинки – смотрите видео:

Специально ко Дню влюбленных Сегодня.Lifestyle подготовили подборку душевных поздравлений и красивых картинок с Днем святого Валентина.

Читайте также:
14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Поздравления в стихах на 14 февраля

Быть влюблённым – это счастье,
Ты прими поздравления мои,
Пускай прочь отходят ненастья,
Всё всегда только лишь для любви,
И не зря этот праздник был создан,
На четырнадцатое февраля,
Даже в небе построились звёзды,
В знак сердечка, тебе от меня!

***

Море ласки, нежности и страсти

Находится у любви во власти.

Поцелуев жарких и объятий,

Всяких романтических занятий,

Ценила чтоб вторая половина

Тебе желаю в День святого Валентина!

14 февраля отмечаем День святого Валентина
14 февраля отмечаем День святого Валентина
Фото: Pixabay

***

День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнёт волной!

В день святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!

***

В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.

Читайте также:
Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Стих для парня на День святого Валентина:

***

Если есть на свете счастье —
То оно со мною рядом,
Я возьму его запястье,
Снова встречусь нежным взглядом,

И скажу ему: все мысли
Только о тебе, любимый,
О тебе, свет моей жизни!
С Днем святого Валентина!

Этот день, такой счастливый,
Самый светлый на планете,
Ты со мной сейчас, любимый —
Значит, счастье есть на свете!

В день святого Валентина,
Я хочу тебе сказать.
Сердцем всем я полюбила,
Счастья нам не избежать.

Любить тебя я буду вечно,
Спасибо, милый, что со мной.
С Днем святого Валентина,
Мой самый лучший и родной!

***

С Днем святого Валентина,

Мой единственный мужчина!

Душу я тебе дарю,

Обожаю и люблю!

Мы все время будем вместе,

Как слова из длинной песни,

Как деревья и леса,

Как Луна и небеса!

***

В стихах валентинку прислать я хочу,
Я в ней свой секрет тебе сообщу:
Твой взгляд будоражит все чувства мои
И тянет к тебе, как сильнейший магнит!
Хочу я быть рядом с тобою всегда,
И не разлучаться вообще никогда.
Пускай купидон стрелой нас пронзит
И судьбы навеки нам соединит.
Я только с тобою быть вместе хочу,
И слово одно прошепчу я: "Люблю"!

День святого Валентина
День святого Валентина
Фото: bonnycards

Стих для девушки на 14 февраля:

***

Лишь с тобой отдыхает душа,

Не страшны ни тюрьма, ни сума.

Весела, молода, хороша:

Но об этом ты знаешь сама.

Одурманен твоей красотой,

В голове от нее кутерьма,

И не нужно мне в жизни другой.

Но об этом ты знаешь сама!

***

С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.

***

Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!

Самой лучшей девушке на свете
Посвящаю я сегодня строки эти.
Для меня ты одна такая.
Красота твоя неземная.

Ты мое долгожданное счастье.
Ты мое воплощение страсти.
И всерьез я сейчас говорю:
Больше всех тебя люблю!

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на День влюбленных в Киеве: афиша мероприятий на 14 февраля. Кроме того рассказывали, как сделать предложение красиво: ТОП-5 романтических мест в Киеве.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
День святого Валентина: звезды рассказали о незабываемых свиданиях Красивые прически на 14 февраля с фото: ТОП-5 идей Готовимся ко Дню влюбленных: стильные идеи образов на 14 февраля Маникюр на 14 февраля: яркие идеи дизайна ногтей ко Дню влюбленных
14 февраля День святого Валентина поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Тренд в прическах на 2020 год
Тренд в прическах на 2020 год
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Сегодня, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 20:02Психология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

Вчера, 12:18Travel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

Вчера, 10:59Travel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

Вчера, 08:18Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 08:02Fun

12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

11 февраляFun

Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

11 февраляТехно

Android научился экономить память до 85% революционным методом

11 февраляFun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

11 февраляАфиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

11 февраляАфиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

11 февраляШоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

Новости партнеров

Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Наряд Ратаковски на
Наряд Ратаковски на "Оскаре" раскритиковали в сети
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей