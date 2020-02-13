Поздравления с 14 февраля: картинки и красивые открытки

Подборка лучших поздравлений в стихах и картинках ко Дню святого Валентина

C Днем святого Валентина Фото: Pixabay

14 февраля все влюбленные пары будут отмечать День святого Валентина. Это особенный день для тех, кто боялся или не мог признаться в своих чувствах, ведь именно в День влюбленных на это можно решиться под действием любовных флюидов в воздухе. Этот праздник – чудесная возможность еще раз напомнить своей второй половинке о том, как сильно вы ее любите. Сказать самые искренние, душевные слова о любви, благодарности и верности. И, конечно же, безумно приятно получить поздравления от близких тебе людей или знакомых в этот замечательный праздник.

Как делать валентинки – смотрите видео:

Специально ко Дню влюбленных Сегодня.Lifestyle подготовили подборку душевных поздравлений и красивых картинок с Днем святого Валентина.

Поздравления в стихах на 14 февраля

Быть влюблённым – это счастье,

Ты прими поздравления мои,

Пускай прочь отходят ненастья,

Всё всегда только лишь для любви,

И не зря этот праздник был создан,

На четырнадцатое февраля,

Даже в небе построились звёзды,

В знак сердечка, тебе от меня!

***

Море ласки, нежности и страсти



Находится у любви во власти.



Поцелуев жарких и объятий,



Всяких романтических занятий,



Ценила чтоб вторая половина

Тебе желаю в День святого Валентина!

14 февраля отмечаем День святого Валентина Фото: Pixabay

***

День, когда царит любовь,

Наступил сегодня вновь.

В феврале пусть, как весной,

Счастье захлестнёт волной!



В день святого Валентина

Для всех равно и едино

Сердцу биться вновь и вновь

Помогает пусть любовь!

***

В этом розовом сердечке

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.



Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

Стих для парня на День святого Валентина:

***

Если есть на свете счастье —

То оно со мною рядом,

Я возьму его запястье,

Снова встречусь нежным взглядом,



И скажу ему: все мысли

Только о тебе, любимый,

О тебе, свет моей жизни!

С Днем святого Валентина!



Этот день, такой счастливый,

Самый светлый на планете,

Ты со мной сейчас, любимый —

Значит, счастье есть на свете!

В день святого Валентина,

Я хочу тебе сказать.

Сердцем всем я полюбила,

Счастья нам не избежать.



Любить тебя я буду вечно,

Спасибо, милый, что со мной.

С Днем святого Валентина,

Мой самый лучший и родной!

***

С Днем святого Валентина,

Мой единственный мужчина!

Душу я тебе дарю,

Обожаю и люблю!

Мы все время будем вместе,

Как слова из длинной песни,

Как деревья и леса,

Как Луна и небеса!

***

В стихах валентинку прислать я хочу,

Я в ней свой секрет тебе сообщу:

Твой взгляд будоражит все чувства мои

И тянет к тебе, как сильнейший магнит!

Хочу я быть рядом с тобою всегда,

И не разлучаться вообще никогда.

Пускай купидон стрелой нас пронзит

И судьбы навеки нам соединит.

Я только с тобою быть вместе хочу,

И слово одно прошепчу я: "Люблю"!

День святого Валентина Фото: bonnycards

Стих для девушки на 14 февраля:

***

Лишь с тобой отдыхает душа,

Не страшны ни тюрьма, ни сума.

Весела, молода, хороша:

Но об этом ты знаешь сама.

Одурманен твоей красотой,

В голове от нее кутерьма,

И не нужно мне в жизни другой.

Но об этом ты знаешь сама!

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.



Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.



Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

***

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!



И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

Самой лучшей девушке на свете

Посвящаю я сегодня строки эти.

Для меня ты одна такая.

Красота твоя неземная.



Ты мое долгожданное счастье.

Ты мое воплощение страсти.

И всерьез я сейчас говорю:

Больше всех тебя люблю!

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на День влюбленных в Киеве: афиша мероприятий на 14 февраля. Кроме того рассказывали, как сделать предложение красиво: ТОП-5 романтических мест в Киеве.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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