Поздравления с 14 февраля: картинки и красивые открытки
Подборка лучших поздравлений в стихах и картинках ко Дню святого Валентина
14 февраля все влюбленные пары будут отмечать День святого Валентина. Это особенный день для тех, кто боялся или не мог признаться в своих чувствах, ведь именно в День влюбленных на это можно решиться под действием любовных флюидов в воздухе. Этот праздник – чудесная возможность еще раз напомнить своей второй половинке о том, как сильно вы ее любите. Сказать самые искренние, душевные слова о любви, благодарности и верности. И, конечно же, безумно приятно получить поздравления от близких тебе людей или знакомых в этот замечательный праздник.
Как делать валентинки – смотрите видео:
Специально ко Дню влюбленных Сегодня.Lifestyle подготовили подборку душевных поздравлений и красивых картинок с Днем святого Валентина.
Читайте также:14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня
Поздравления в стихах на 14 февраля
Быть влюблённым – это счастье,
Ты прими поздравления мои,
Пускай прочь отходят ненастья,
Всё всегда только лишь для любви,
И не зря этот праздник был создан,
На четырнадцатое февраля,
Даже в небе построились звёзды,
В знак сердечка, тебе от меня!
***
Море ласки, нежности и страсти
Находится у любви во власти.
Поцелуев жарких и объятий,
Всяких романтических занятий,
Ценила чтоб вторая половина
Тебе желаю в День святого Валентина!
***
День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнёт волной!
В день святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!
***
В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
Стих для парня на День святого Валентина:
***
Если есть на свете счастье —
То оно со мною рядом,
Я возьму его запястье,
Снова встречусь нежным взглядом,
И скажу ему: все мысли
Только о тебе, любимый,
О тебе, свет моей жизни!
С Днем святого Валентина!
Этот день, такой счастливый,
Самый светлый на планете,
Ты со мной сейчас, любимый —
Значит, счастье есть на свете!
В день святого Валентина,
Я хочу тебе сказать.
Сердцем всем я полюбила,
Счастья нам не избежать.
Любить тебя я буду вечно,
Спасибо, милый, что со мной.
С Днем святого Валентина,
Мой самый лучший и родной!
***
С Днем святого Валентина,
Мой единственный мужчина!
Душу я тебе дарю,
Обожаю и люблю!
Мы все время будем вместе,
Как слова из длинной песни,
Как деревья и леса,
Как Луна и небеса!
***
В стихах валентинку прислать я хочу,
Я в ней свой секрет тебе сообщу:
Твой взгляд будоражит все чувства мои
И тянет к тебе, как сильнейший магнит!
Хочу я быть рядом с тобою всегда,
И не разлучаться вообще никогда.
Пускай купидон стрелой нас пронзит
И судьбы навеки нам соединит.
Я только с тобою быть вместе хочу,
И слово одно прошепчу я: "Люблю"!
Стих для девушки на 14 февраля:
***
Лишь с тобой отдыхает душа,
Не страшны ни тюрьма, ни сума.
Весела, молода, хороша:
Но об этом ты знаешь сама.
Одурманен твоей красотой,
В голове от нее кутерьма,
И не нужно мне в жизни другой.
Но об этом ты знаешь сама!
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.
Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.
Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.
***
Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
Самой лучшей девушке на свете
Посвящаю я сегодня строки эти.
Для меня ты одна такая.
Красота твоя неземная.
Ты мое долгожданное счастье.
Ты мое воплощение страсти.
И всерьез я сейчас говорю:
Больше всех тебя люблю!
Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на День влюбленных в Киеве: афиша мероприятий на 14 февраля. Кроме того рассказывали, как сделать предложение красиво: ТОП-5 романтических мест в Киеве.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.