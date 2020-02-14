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Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

В День святого Валентина 14 февраля отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником влюбленных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Поздравления с 14 февраля: открытки и пожелания
Поздравления с 14 февраля: открытки и пожелания
Фото: Pexels

Сегодня, 14 февраля, наступил долгожданный, радостный, чувственный, страстный и душевный праздник всех влюбленных – День святого Валентина. Вы уже успели поцеловать своего любимого человека? Самое время признаться в своих чувствах и поздравить самых близких, родных и любимых людей, а также друзей и подруг с этим замечательным днем, пожелать взаимопонимания, любви и страсти. А мы подготовили для вас милые, веселые, радостные, красивые открытки, картинки, стихи и поздравления с 14 февраля.

Смотрите лайфхак, как сделать валентинки:

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Добрые поздравления с 14 февраля друзьям

***

В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.

Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!

Открытки на 14 февраля
Открытки на 14 февраля
Фото: bonnycards

Стихи поздравления с Днем святого Валентина любимой

***

Поздравляю с Днем влюбленных,
И желаю я любви,
Чувство светлое большое
Пусть всегда кипит в крови.

Будет пусть любовь взаимной,
Пусть сердца согреет страсть,
Только рядом с половиной
Знаешь – жизнь-то удалась!

14 февраля: картинки и стихи
14 февраля: картинки и стихи
Фото: bonnycards

Страстные поздравления любимому на 14 февраля

***

Ты самый близкий мой мужчина,
И в День святого Валентина
Тебя сердечно поздравляю,
Своей любовью согреваю.

Поцеловать тебя охота,
Окутать лаской и заботой,
И счастья пожелать большого –
Знай, что не надо мне другого!

Красивые открытки и поздравления с 14 февраля
Красивые открытки и поздравления с 14 февраля
Фото: bonnycards

Оригинальные поздравления с 14 февраля в прозе

***

С Днем всех влюбленных! Если в сердце поселяется любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

Яркие картинки в День святого Валентина 14 февраля
Яркие картинки в День святого Валентина 14 февраля
Фото: bonnycards

Смс поздравления с Днем святого Валентина подруге

***

С днем влюбленных поздравляю
И большой любви желаю.
Будьте счастливы, дружны,
Ведь друг другу вы нужны!
Вы любовь свою храните,
От раздоров берегите.
Пусть живет она сто лет,
Всем даря свой нежный свет.

Нежные открытки и стихи на 14 февраля
Нежные открытки и стихи на 14 февраля
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с 14 февраля другу

***

С Днем влюбленных, с Днем счастливых!
Пусть не меркнет свет в душе!
Каждый день имейте силы
Сохранить, что есть уже!

Чувства – это дар бесценный!
Теплоты вам и добра!
Чтобы миг обыкновенный
Ярче был для вас костра!

Короткие поздравления с Днем Святого Валентина

***

В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина: интересные идеи подарков.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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