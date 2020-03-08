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Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Открытки и картинки с 8 Марта для мам, любимых, сестер, коллег и знакомых женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил самые интересные, прикольные и красочные открытки с 8 Марта для мам, любимых, сестер, бабушек, коллег, друзей и знакомых женщин. Обязательно поздравьте сегодня важных для вас женщин с 8 Марта, Международным женским днем, пожелайте им любви, радости, гармонии и счастья.

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В 2020 году праздник 8 Марта выпадает на воскресенье. Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагал сделать 8 Марта рабочим днем, однако соответствующий закон так и не был принят Верховной Радой.

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Итак, предлагаем вам самые лучшие стихи, открытки, картинки и поздравления с Международным женским днем – 8 Марта – для родных, близких и знакомых женщин.

Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
Поздравления с Международным женским днем
Фото: Pixabay
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Поздравления с 8 Марта для всех женщин: короткие и прикольные стихи

Желаю радости и смеха,
8 Марта — женский день —
Наполнен будет он успехом,
Подарит радость от людей.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Универсальное поздравления с 8 Марта

Солнце утром заглянуло вдруг в твое окошко,
Подарив 8 Марта радости немножко,
Удачи на дорожку, счастья две ладошки.
Доброты и красоты и душевной теплоты.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

С Международным женским днем

Восьмое марта — день чудесный,
Об этом всем давно известно.
Желаю счастья, шуток, смеха,
Цветов и у мужчин успеха!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Поздравление сотруднице с 8 Марта

С праздником 8 Марта
Наших женщин поздравляем.
Пусть работа будет в радость
От души вам пожелаем!

Много счастья в жизни личной,
Красоты, очарования.
Видеть новое в привычном,
Исполнения желаний!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay


Стихи сотруднице с Международным женским днем

Сотрудницы милые наши
Для нас вы всех лучше и краше.
Мы вас с женским днем поздравляем,
Успехов в делах всем желаем.

Здоровья, уюта, удачи,
Уменья решить все задачи.
И женского счастья простого,
При том на работе и дома.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Поздравление для бабушки с 8 Марта

Чудесный день — 8 Марта!
Весною дышит все вокруг.
Бабуль, тебя я поздравляю!
Пускай капели перестук
Тебе подарит предвкушенье
Тепла и радости заряд.
Пусть стороной идут волненья,
Глаза от счастья пусть горят.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Стихи бабушке с 8 Марта

Столько лет всегда ты рядом,
А нам большего не надо.
Так заботлива, нежна,
Знай, ты очень нам нужна.

С 8 Марта поздравляем,
И добра тебе желаем.
Ты, бабуля, ангел нежный,
Пусть в душе живет надежда.

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Поздравления сестре с 8 Марта

Моя милая сестренка,
Поздравления прими,
В женский день 8 Марта,
Пожелать хочу любви!

Пусть она прекрасной будет,
Счастье, радость принесет,
Обогреет, приголубит,
От невзгод убережет!

Пусть весенним первоцветом,
Расцветет душа твоя,
Добра тебе, тепла и света,
От всей души желаю я!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Стихи сестре с 8 Марта

С 8 Марта, сестренка,
С самым нежным из дней!
Пусть удача тихонько
Подкрадется к тебе.

И подарит немало
И любви, и добра —
Чтоб прекрасной осталась
И счастливой была!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта для мамы

Восьмое марта – праздник мам,
Опять стучится в двери к нам.
Любимой маме пожелать
Хочу тревог совсем не знать,

В своей красе не сомневаться,
И никогда не волноваться.
Во всем я маме помогу,
От всех забот уберегу!

Открытка с 8 Марта
Открытка с 8 Марта
Фото: Pixabay

Стихи с 8 Марта для мамы

В День Женщин начну поздравления с главной:
Что в мире важнее общения с мамой?
Родная, всех благ пожелаю тебе
Царит пусть безмерная радость в судьбе!

Будь счастлива даже сильней, чем возможно!
Вовек за детей пусть не будет тревожно,
Ты в радости долгие годы живи,
Мой вечный источник тепла и любви!

Поздравления с 8 Марат любимой

С 8 Марта, солнышко родное.
С праздником, любимая моя.
Для меня ты лучшая на свете,
Самая красивая звезда.

Я хочу, чтоб были всегда вместе,
Чтоб счастливой ты всегда была.
Без тебя мне жить неинтересно.
Будь здоровой, ласточка моя.

Стихи с 8 Марта для любимой

Ты, любимая, прекрасна
И божественна во всем.
Время мчится незаметно,
Когда мы с тобой вдвоем.

С 8 Марта поздравляю!
И скажу тебе любя,
Что безумно обожаю
Я, любимая, тебя.

Будь всегда-всегда веселой
С чистой, светлою душой,
Замечательной, игривой.
Я люблю тебя такой.

Смотрите видео: какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины

Ранее мы писали что подарить на 8 Марта: ТОП-5 гаджетов.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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