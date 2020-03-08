Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах
Поспешите поздравить свою милую маму с праздником!
Сегодня мы отмечаем Международный женский день 2020. По этому случаю Сегодня.Lifestyle собрали самые теплые и красивые поздравления с 8 марта для мамы – главной женщины в жизни каждого человека.
Напомним, что официальный праздничный день 8 марта в 2020 году приходится на воскресенье, потому выходной день автоматически переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта.
Любимая мама! В этот праздничный день мне непросто отыскать слова, которыми можно было описать все, что ты для меня делаешь. Пусть твоя жизнь будет солнечной, яркой, а здоровье – крепким!
Самый дорогой на свете человек! Мамочка, с праздником 8 Марта! Дарю тебе букет весенних цветов как символ твоей красоты, яркости твоей души, свежести твоих мыслей. Пусть мир будет к тебе благосклонным, чтобы твоя жизнь была наполнена только хорошими событиями, чтобы твои глаза никогда не туманились от слез боли, а душа не страдала от несчастий. Пусть радостной и счастливой будет каждый день твоей жизни!
Поздравляю самую смелую и сильную женщину с праздником! Милая мама, пусть вдохновение никогда не покидает тебя, здоровье – крепнет, а улыбка пусть чаще светится на твоем лице.
Мама! С женским праздником тебя!
Будь счастлива, здорова и красива!
И, жизнерадостно в грядущее смотря,
Свой каждый день наполни позитивом!
Мамочка! Будь счастливее
С каждой следующей весной!
Пусть тебя любовью греют,
Счастье дарят и покой!
В этот день весна прекрасна,
Ее прелесть — не секрет.
Пусть же март тебя наполнит
Ароматами цветов,
Трелью птиц тебе напомнит
Образы из ярких снов.
Милая мамочка, я поздравляю
С праздником Женским тебя всей душой!
Сил и здоровья, и счастья желаю,
Пусть дети всегда будут рядом с тобой.
С 8 Марта поздравляю!
Цвести, сиять и петь желаю.
Чтобы прекрасная весна
Тебе удачу, счастье принесла.
Пусть светит солнце в душе ярко,
А сердце в счастье веселится.
И, поздравляя с 8 Марта,
Желаю всем желаньям сбыться!
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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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