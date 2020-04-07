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Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: короткие стихи и смс

Отправляйте короткие поздравления с Благовещением в прозе и стихах родным, друзьям и знакомым

Ольга Козачок
Сегодня, 05:10

Поздравляем с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в этот радостный весенний праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили нежные, милые и душевные смс, короткие стихи и поздравления с Благовещением.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

Короткие поздравления в Благовещение Пресвятой Богородицы

***

Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой!

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Лучшие пожелания в праздник Благовещения 2020

***

Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

Добрые поздравления с Благовещением своими словами

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

***

С днем особым поздравляю,
В Благовещенье желаю
Весть благую получить.
Не болеть и не грустить!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay


Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в смс

***

Пусть Богородица Святая
Во всех делах вас сохранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!

Красивые поздравления с Благовещением в прозе

***

С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

С праздником Благовещения: добрые стихи

***

Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть,
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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