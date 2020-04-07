Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: короткие стихи и смс

Отправляйте короткие поздравления с Благовещением в прозе и стихах родным, друзьям и знакомым

Поздравляем с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в этот радостный весенний праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили нежные, милые и душевные смс, короткие стихи и поздравления с Благовещением.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

Короткие поздравления в Благовещение Пресвятой Богородицы

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Вас с Благовещением я поздравляю.

И к Богородице в молитве Пресвятой

От всей души я мира вам желаю,

Пускай гармония и лад придут домой!

Лучшие пожелания в праздник Благовещения 2020

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Пускай Святая Богоматерь

В день Благовещенья спасет.

И пусть все то, что чисто, свято,

Вам радость, счастье принесет!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

Добрые поздравления с Благовещением своими словами

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

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С днем особым поздравляю,

В Благовещенье желаю

Весть благую получить.

Не болеть и не грустить!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay



Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в смс

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Пусть Богородица Святая

Во всех делах вас сохранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

Красивые поздравления с Благовещением в прозе

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С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

С праздником Благовещения: добрые стихи

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Солнце ярко засияло,

Птицы стали звонче петь,

Благовещенье настало,

Чтобы всех добром согреть,

Чтобы сделать мысли чище,

Сердце верой наделить,

Чтоб с любовью и надеждой

Каждый мог на свете жить!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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