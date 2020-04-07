Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: короткие стихи и смс
Отправляйте короткие поздравления с Благовещением в прозе и стихах родным, друзьям и знакомым
Поздравляем с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в этот радостный весенний праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили нежные, милые и душевные смс, короткие стихи и поздравления с Благовещением.
Короткие поздравления в Благовещение Пресвятой Богородицы
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Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой!
Лучшие пожелания в праздник Благовещения 2020
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Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
Добрые поздравления с Благовещением своими словами
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю чистых помыслов, светлых деяний, душевной доброты, крепкого здоровья, мира и спокойствия вашему дому.
Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
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С днем особым поздравляю,
В Благовещенье желаю
Весть благую получить.
Не болеть и не грустить!
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в смс
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Пусть Богородица Святая
Во всех делах вас сохранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
Красивые поздравления с Благовещением в прозе
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С прекрасным праздником Благовещения! Пусть пребудет с вами удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь в сердце. Творите добро, молитесь за близких, будьте искренними, и следуйте своим мечтам.
С праздником Благовещения: добрые стихи
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Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть,
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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