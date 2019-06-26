Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс
В День молодежи 2019 принимайте позитивные и веселые поздравления в прозе, стихах, картинках, смс
День молодежи Украина отмечает в последнее воскресенье июня – 30 числа. Не забудьте поздравить своих друзей и подруг с этим веселым и молодым праздником. А мы подготовили для вас самые красивые и прикольные поздравления с Днем молодежи в прозе, стихах, картинках, смс и фото.
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Поздравления в День молодежи: стихи для друзей
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Я тебе желаю счастья,
Пускай обходят стороной
Все тревоги и ненастья
В молодежный праздник твой,
Здоровья крепкого желаю,
И от души хочу сказать:
Живи, любя и процветая,
Не вздумай даже унывать!
С Днем молодежи: поздравления короткие в прозе
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В День молодежи Украины желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет много поводов для веселья, пусть у вас получается реализовать себя, и пусть все лучшие мечты исполняются!
Радостные и прикольные поздравления с Днем молодежи подруге
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Живи, танцуй, дыши, пока ты молода,
С Днем молодежи поздравляю!
Хоть знаем мы, что старость – не беда,
Но молодой подольше быть желаю.
Пусть будет жизнь насыщенна, полна,
Сбываются мечты, царит удача,
Ты расцветай, как новая весна,
Душой и сердцем становись богаче!
Добрые поздравления с Днем молодежи с юмором
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День молодежи – праздник всех на свете,
Ведь каждый был когда-то молодым.
Давайте мы сегодня, будто дети,
Все шалости былые повторим.
Имеет право каждый веселиться.
А возраст – лишь вопрос душевных сил.
Сегодня мы намерены забыться
И снова покорить себе весь мир.
Поздравления с Днем молодежи: прикольные пожелания в прозе
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Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.
Позитивные поздравление с Днем молодежи Украины
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Пусть живет молодежь Украины
Очень весело, ярко, счастливо,
Всегда будьте дружны и едины,
Пожелать вам хочу позитива!
Всем, кто юн и, конечно же, молод,
Я желаю от жизни брать все!
Пусть для счастья всегда будет повод,
Каждый миг пусть вам радость несет!
Лучшие поздравления с Днем молодежи в прозе
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Поздравляю вас с Днем молодежи Украины и желаю бодрости духа, силы в теле, веселья, радости, увлеченности, жизнерадостности, воодушевления и уверенности в завтрашнем дне! Пусть молодость никогда не заканчивается, пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими достижениями, успешными днями и невероятным ощущением счастья.
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