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Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

В праздник молодежи не забудьте поздравить друзей и отправить прикольные картинки, смс и стихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:10
С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления
С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления
Фото: Depositphotos

С Днем молодежи! Отправляйте прикольные смс, стихи, фото и картинки с праздником всех молодых и юных! Вот и наступил долгожданный веселый и юный праздник, который молодежь отмечает сегодня, 30 июня, в последнее воскресенье первого летнего месяца.

Смотрите видео, как знаменитости готовились к пляжному сезону:

Празднуйте, веселитесь и поднимайте настроение позитивными поздравлениями, стихами и смс-ками с Днем молодежи 2019 своим друзьям и близким.

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Смс-поздравления с днем молодежи: прикольные стихи

***

Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!

Эффектные картинки с днем молодежи
Эффектные картинки с днем молодежи
Фото: Pixabay

В День молодежи: стихи для друзей

***

В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!

Веселое поздравление с Днем молодежи 2019

***

Помни, что молодость дается только один раз.
А потом для глупостей придется подыскивать какое-нибудь другое оправдание.

День молодежи: картинки и смс
День молодежи: картинки и смс
Фото: Depositphotos

С Днем молодежи: поздравления в стихах

***

Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!

Прикольные поздравления с Днем молодежи в смс

***

Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.

Прикольные открытки с днем молодежи
Прикольные открытки с днем молодежи
Фото: Depositphotos

Позитивные стихи в День молодежи

***

Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!

Короткие поздравления с Днем молодежи с юмором

***

Желаю, чтобы молодость нам не испортили родители, а старость – дети.

Прикольные картинки с днем молодежи
Прикольные картинки с днем молодежи
Фото: Depositphotos

Философские поздравления в День молодежи

***

В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!

Ранее мы рассказывали, куда пойти на День молодежи в Киеве: ТОП лучших мероприятий в столице.

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