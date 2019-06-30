Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс
В праздник молодежи не забудьте поздравить друзей и отправить прикольные картинки, смс и стихи
С Днем молодежи! Отправляйте прикольные смс, стихи, фото и картинки с праздником всех молодых и юных! Вот и наступил долгожданный веселый и юный праздник, который молодежь отмечает сегодня, 30 июня, в последнее воскресенье первого летнего месяца.
Смотрите видео, как знаменитости готовились к пляжному сезону:
Празднуйте, веселитесь и поднимайте настроение позитивными поздравлениями, стихами и смс-ками с Днем молодежи 2019 своим друзьям и близким.
Смс-поздравления с днем молодежи: прикольные стихи
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Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!
В День молодежи: стихи для друзей
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В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!
Веселое поздравление с Днем молодежи 2019
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Помни, что молодость дается только один раз.
А потом для глупостей придется подыскивать какое-нибудь другое оправдание.
С Днем молодежи: поздравления в стихах
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Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
Прикольные поздравления с Днем молодежи в смс
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Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.
Позитивные стихи в День молодежи
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Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!
Короткие поздравления с Днем молодежи с юмором
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Желаю, чтобы молодость нам не испортили родители, а старость – дети.
Философские поздравления в День молодежи
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В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!
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