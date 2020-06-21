Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Поздравляем с Днем отца всех пап: красивые и позитивные открытки, картинки, стихи, смс, пожелания

Сегодня, 21 июня, наступил очередной семейный праздник – День отца. И хоть этот праздник еще очень молодой, потому что официально дата появилась всего год назад, он уже успел полюбиться в народе.

С Днем отца: картинки, поздравления и открытки Фото: pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные и прикольные поздравления, открытки, картинки и стихи с Днем отца, которые вы можете адресовать всем папам – близким, родным, знакомым мужчинам, у которых есть дети.

С Днем отца: красивые пожелания всем папам в стихах

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Сегодня День отца, а значит,

Мы поздравляем всех мужчин,

Которым выпала удача

Детей воспитывать, растить.



Вы будьте для детей примером,

Опорой, стержнем всей семьи!

Желаю радости и веры,

Надежды, счастья и любви!

Душевные поздравления с Днем отца от мамы своими словами

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Быть хорошим отцом – самая главная и ответственная работа в жизни мужчины. Стань примером для сына и волшебником для дочери. Научи, расскажи, защити – и все это сделай с любовью и терпением. Поздравляю достойного отца, любящего мужа, преданного семьянина и желаю тебе счастья и здоровья!

Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи Фото: bonnycards, pexels 1/6

С Днем отца: поздравления папе в стихах

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С Днем отца, любимый папа,

Поздравляю, дорогой,

Я за все скажу спасибо,

Друг, помощник мой родной.



Будь здоров всегда, папуля,

Не серчай, коль повод дан,

Очень ведь тебя люблю я.

Твой совет — мой талисман.

Искренние поздравления от сына и дочки в День отца-2020

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Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!



Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

День отца: поздравления от детей в прозе

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Папочка, поздравляю тебя с твоим праздником – с Днем отца! Желаю большого счастья, чтобы жизнь была в радость, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ты ни был.

Прикольные поздравления с Днем отца

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Папы всякие важны,

Папы всякие нужны:

Сильные и смелые,

Ловкие, умелые!



День отца мы отмечаем

И папулю поздравляем.

Ведь на свете нет дороже

Папы, всех мужчин пригожей!



Будь, родной, здоров и счастлив,

Пусть все спорятся дела.

И сегодня твой по праву

Светлый праздник – День отца!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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