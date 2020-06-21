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Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Сегодня, 06:00

Поздравляем с Днем отца всех пап: красивые и позитивные открытки, картинки, стихи, смс, пожелания

Сегодня, 21 июня, наступил очередной семейный праздник – День отца. И хоть этот праздник еще очень молодой, потому что официально дата появилась всего год назад, он уже успел полюбиться в народе.

С Днем отца: картинки, поздравления и открытки
С Днем отца: картинки, поздравления и открытки
Фото: pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные и прикольные поздравления, открытки, картинки и стихи с Днем отца, которые вы можете адресовать всем папам – близким, родным, знакомым мужчинам, у которых есть дети.

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С Днем отца: красивые пожелания всем папам в стихах

***

Сегодня День отца, а значит,
Мы поздравляем всех мужчин,
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.

Вы будьте для детей примером,
Опорой, стержнем всей семьи!
Желаю радости и веры,
Надежды, счастья и любви!

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Душевные поздравления с Днем отца от мамы своими словами

***

Быть хорошим отцом – самая главная и ответственная работа в жизни мужчины. Стань примером для сына и волшебником для дочери. Научи, расскажи, защити – и все это сделай с любовью и терпением. Поздравляю достойного отца, любящего мужа, преданного семьянина и желаю тебе счастья и здоровья!

Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
Открытки с Днем отца: картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards, pexels
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С Днем отца: поздравления папе в стихах

***

С Днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой,
Я за все скажу спасибо,
Друг, помощник мой родной.

Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет — мой талисман.

Искренние поздравления от сына и дочки в День отца-2020

***

Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

День отца: поздравления от детей в прозе

***

Папочка, поздравляю тебя с твоим праздником – с Днем отца! Желаю большого счастья, чтобы жизнь была в радость, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ты ни был.

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Прикольные поздравления с Днем отца

***

Папы всякие важны,
Папы всякие нужны:
Сильные и смелые,
Ловкие, умелые!

День отца мы отмечаем
И папулю поздравляем.
Ведь на свете нет дороже
Папы, всех мужчин пригожей!

Будь, родной, здоров и счастлив,
Пусть все спорятся дела.
И сегодня твой по праву
Светлый праздник – День отца!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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