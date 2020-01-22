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Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

В день рождения Татьяны отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи именинницам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:48
С днем рождения Татьяны: картинки и пожелания
С днем рождения Татьяны: картинки и пожелания
Фото: Pexels

25 января отмечается Татьянин день в честь святой мученицы Татианы Римской, которая приняла суровую смерть за свою христианскую веру. Не забудьте поздравить всех знакомых Татьян, чей день рождения приходится на конец января и приурочен ко Дню ангела Татьяны. А мы подготовили для вас красивые, нежные, искренние, добрые поздравления с днем рождения Татьяне в прозе и стихах.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Красивые поздравления с днем Татьяны в стихах

***

С днем рождения, Танюша!
В самый лучший праздник твой
Я тебе желаю счастья,
Рядом пусть идет с тобой.

А еще во всем удачи,
Чтоб везло тебе всегда,
Чтоб почаще улыбалась,
Не грустила никогда!

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pexels

День рождения Татьяны: короткие поздравления своими словами

***

Дорогая Танюша, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты всегда была таким же добрым, светлым и отзывчивым человеком, будь здорова, счастлива и любима!

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Добрые поздравления с днем рождения Татьяны в стихах

***

С днем рождения, Татьяна!
Будь всегда ты молодой!
Пусть сбываются все планы,
А печали все – долой!

Будь здоровой и счастливой,
Пусть блестят глаза твои,
Бог пускай умножит силы.
Света, радости, любви!

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pexels

Милые поздравления с днем рождения Татьяны в прозе

***

Татьяна, с днем рождения тебя поздравляем! Желаем, чтобы тебя поджидали головокружительные успехи, пусть любовь будет глубокой, а здоровье – самым крепким. Желаем женской мудрости, не детской зарплаты, огромного терпения и беззаботной жизни. Больше мечтай, меньше огорчайся, верь в лучшее, следуй за прекрасным и не обращай внимания на разные неприятности, ведь без них жизнь будет скучна.

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pexels

Искренние пожелания в день рождения Татьяне

***

Что пожелать тебе, Татьяна?
Любви безбрежной океаны,
Чтоб счастья было край,
Здоровья – щедрый урожай.

Чтоб слезы были лишь от счастья,
Чтоб ты не ведала ненастья.
Будь искренней, всегда любимой,
Единственной. Неповторимой.

С днем Татьяны
С днем Татьяны
Фото: Pexels

Радостные поздравления с днем рождения Татьяны своими словами

***

Танюшка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. И желаем тебе яркого света на жизненном пути, благополучия и верного счастья, доброй надежды и безупречного здоровья, успешных деяний и искренней любви, отличного настроения и неувядаемой красоты.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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