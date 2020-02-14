Поздравления с днем рождения Валентина и Валентины: проза, стихи, картинки

В день рождения Валентина и Валентины отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи именинникам

Поздравления с днем рождения Фото: Pexels

14 февраля отмечается День святого Валентина в честь христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Интерамнского или Валентина Римского. Святой Валентин издавна считается покровителем всех влюбленных. Если у вас есть друзья и знакомые Валентины, которые в середине февраля отмечают день рождения, обязательно поздравьте их с праздником. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с днем рождения для Валентина и Валентины в прозе, стихах и картинках.

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Веселые поздравления с днем рождения для Валентина в стихах

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С днем рожденья, Валентин!

Пожелать тебе хотим:

Мужественным быть всегда,

И здоровья на года,

Хорошенько погулять,

Никогда не унывать,

Верных, преданных друзей,

Ярче жить и веселей!

Никогда не отступать

И по жизни побеждать!

С днем рождения! Фото: Pexels

Короткие поздравления с днем рожденья Валентину в прозе

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Валентин, поздравляем тебя с днем рожденья! Желаем чудесного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному, ничего не бояться, быть уверенным в себе, финансово независимым, а главное – просто счастливым человеком!

Прикольные поздравления в день рождения Валентина

Имею несколько причин

Чтоб в день рожденья твой

Тебя поздравить, Валентин.

И пожелать тебе, родной:

Быть сильным, ярким и успешным,

Уверенным и деловым,

И сделки заключать неспешно,

Чтоб миллион вдруг стал твоим.

Желаю я тебе любви,

Быть самым ярким из мужчин,

Задорного огня в крови,

Всегда будь счастлив, Валентин!

С днем рождения! Фото: Pexels

Лучшие поздравления в день рожденья Валентины

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На душе моей светло –

Знаю я причину:

Время, наконец, пришло

Поздравить Валентину.



Я у неба попрошу

Для тебя сияния,

Пусть исполнятся сегодня

Все твои желания.



Море радости и смеха

День рожденья пусть несет,

Пусть с удачей и успехом

Счастье в дом к тебе придет.

С днем рождения! Фото: Pexels

День рождения Валентины: радостные поздравления своими словами

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Дорогая наша Валюша! Желаем тебе всегда быть такой же безгранично доброй, искренней и отзывчивой, какой мы тебя знаем. Желаем, чтобы и ты никогда не знала обид и разочарования, чтобы тебя всегда окружали добрые и любящие люди. Желаем крепкого здоровья и огромного счастья.

Красивые пожелания с днем рождения Валентине в стихах

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Сильной быть необходимо

В непростые времена.

Валентине эта сила

От рождения дана.



И в работе ты успешна,

И семьей своей любима,

Так что беды и несчастья

Пусть себе шагают мимо.



Только радость, только счастье

Пусть найдут к тебе дорогу,

И для нашей Валентины

Станут доброю подмогой!

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина: интересные идеи подарков.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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