Поздравления с днем рождения Валентина и Валентины: проза, стихи, картинки
В день рождения Валентина и Валентины отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи именинникам
14 февраля отмечается День святого Валентина в честь христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Интерамнского или Валентина Римского. Святой Валентин издавна считается покровителем всех влюбленных. Если у вас есть друзья и знакомые Валентины, которые в середине февраля отмечают день рождения, обязательно поздравьте их с праздником. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с днем рождения для Валентина и Валентины в прозе, стихах и картинках.
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Веселые поздравления с днем рождения для Валентина в стихах
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С днем рожденья, Валентин!
Пожелать тебе хотим:
Мужественным быть всегда,
И здоровья на года,
Хорошенько погулять,
Никогда не унывать,
Верных, преданных друзей,
Ярче жить и веселей!
Никогда не отступать
И по жизни побеждать!
Короткие поздравления с днем рожденья Валентину в прозе
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Валентин, поздравляем тебя с днем рожденья! Желаем чудесного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному, ничего не бояться, быть уверенным в себе, финансово независимым, а главное – просто счастливым человеком!
Прикольные поздравления в день рождения Валентина
Имею несколько причин
Чтоб в день рожденья твой
Тебя поздравить, Валентин.
И пожелать тебе, родной:
Быть сильным, ярким и успешным,
Уверенным и деловым,
И сделки заключать неспешно,
Чтоб миллион вдруг стал твоим.
Желаю я тебе любви,
Быть самым ярким из мужчин,
Задорного огня в крови,
Всегда будь счастлив, Валентин!
Лучшие поздравления в день рожденья Валентины
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На душе моей светло –
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
День рожденья пусть несет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.
День рождения Валентины: радостные поздравления своими словами
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Дорогая наша Валюша! Желаем тебе всегда быть такой же безгранично доброй, искренней и отзывчивой, какой мы тебя знаем. Желаем, чтобы и ты никогда не знала обид и разочарования, чтобы тебя всегда окружали добрые и любящие люди. Желаем крепкого здоровья и огромного счастья.
Красивые пожелания с днем рождения Валентине в стихах
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Сильной быть необходимо
В непростые времена.
Валентине эта сила
От рождения дана.
И в работе ты успешна,
И семьей своей любима,
Так что беды и несчастья
Пусть себе шагают мимо.
Только радость, только счастье
Пусть найдут к тебе дорогу,
И для нашей Валентины
Станут доброю подмогой!
Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина: интересные идеи подарков.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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