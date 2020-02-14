Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Открытки и поздравления с Днем святого Валентина: отправляйте любимым людям

Иллюстрация Фото: Pexels

В праздник всех влюбленных, День святого Валентина, который мы отмечаем 14 февраля, обязательно поздравьте своих любимых и дорогих людей. А мы собрали для вас яркие открытки, красивые поздравления, добрые стихи и радостные пожелания. Пусть в вашей семье царят любовь, гармония и взаимопонимание.

Смотрите лайфхак, как сделать валентинки:

Короткие поздравления с Днем святого Валентина любимому

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Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

Открытки, картинки и поздравления с Днем святого Валентина Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем святого Валентина друзьям

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Любовь друг к другу – это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь – противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.



Друзья, желаю чувств кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Поздравления с Днем святого Валентина: картинки и открытки Фото: bonnycards

Милые поздравления с Днем святого Валентина подруге

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С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

Поздравления с Днем святого Валентина: прикольные открытки Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина в прозе любимому

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Мой любимый, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! С тех пор, как мы с тобой познакомились, моя жизнь стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь крепла, становилась все сильнее, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя, родной!

Позитивные поздравления и картинки с днем святого Валентина Фото: bonnycards

Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина

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В день зимний, праздничный, особый,

Когда за окнами февраль,

Когда морозы, стужа, холод,

В моей душе как будто май.



Родной, любимый, поздравляю

С Днем всех влюбленных я тебя.

Терпенья, счастья пожелаю,

Люблю, хороший мой, тебя!

День святого Валентина: поздравления, картинки, стихи Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина для друзей

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Всем тем, кто любит, кто влюблен,

Желаю счастья я вагон.

Всем тем, кто в поисках, в пути,

Желаю счастье обрести!



Пусть к каждому придет любовь,

Чтоб закипела в жилах кровь!

Желаю страсти, чувств бурлящих,

Но непременно настоящих.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Валентина: интересные идеи подарков.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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