Поздравления с Днем защиты детей: прикольные стихи и картинки

Дарите детям и родителям веселые поздравления с Международным днем защиты детей

Самые прикольные, позитивные, веселые и смешные поздравления с Днем защиты детей обязательно поднимут настроение и детям, и взрослым. Сегодня, 1 июня, не только первый день лета, но еще и радостный семейный праздник, который отмечается во всем мире – Международный день защиты детей.

День защиты детей: прикольные поздравления, картинки, фото, стихи Фото: pexels

Веселые поздравления с Днем защиты детей в стихах

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С Днем защиты всех, детишки,

Поздравляю от души,

Чаще открывайте книжки,

Ешьте кашу, малыши.



Маму слушайте всегда вы,

Папе нервы берегите,

И бабулю до инфаркта

Никогда не доводите.



Пусть волшебным будет детство,

Все сбываются желанья,

Радости вам и веселья,

Мира, счастья, пониманья.

Поздравления с Днем защиты детей: прикольные картинки и стихи Фото: pexels

С Днем детей: короткие прикольные стихи о детях

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Счастье – это мягкие теплые ладошки,

за диваном фантики, на диване крошки...

Что такое счастье? Проще нет ответа:

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

С Днем защиты детей: позитивные открытки и поздравления Фото: bonnycards

Прикольные поздравления в День защиты детей своими словами

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В детский праздник желаю веселых улыбок, звонких песен, порхающих бабочек, яркого солнышка, проливного дождика, теплых луж и смываемой грязи!

С Днем защиты детей: картинки и приколы Фото: bonnycards

Смешные стихи о детях в День защиты детей

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Каждый маленький ребенок

Вылезает из пеленок,

И теряется повсюду,

И находится везде!

Он всегда куда-то мчится,

Он ужасно огорчится,

Если что-нибудь на свете

Вдруг случится без него!

Веселые поздравления с Днем защиты детей: фото и приколы Фото: pexels

Прикольные поздравления с Днем детей: что такое ребенок

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Ребенок – это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обниматель и целователь…

Забавные поздравления с Днем детей: что может ребенок

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Ребенок может научить взрослого трем вещам: настаивать на своем, находить себе интересное занятие и радоваться без причины.

Позитивные поздравления с Днем детей в прозе

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На старт, внимание, лето! Поздравляю с Днем защиты детей и желаю неугомонного веселья, причем не только сегодня, а в каждый летний день! И пусть к хорошему настроению всегда прилагается верный друг, вкусная мороженка и солнечная погода!

С Днем защиты детей: веселые стихи и картинки Фото: bonnycards

День защиты детей: веселый статус для мамы

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Декрет – это такая работа, когда самого главного начальника носят на руках.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

День защиты детей: смешные поздравления родителям в стихах

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С детским днем вас поздравляю,

С Днем защиты славных чад,

Сил и мужества желаю,

Выдержки для их засад.



Защищаться вам желаю

Только юмором и смехом,

И тогда ответят дети

На улыбку вашу эхом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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