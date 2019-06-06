Поздравления с Днем журналиста 2019: стихи, картинки и открытки

"Сегодня" собрали для журналистов лучшие поздравления и пожелания с их профессиональным праздником

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Depositphotos

День журналиста в Украине отмечают сегодня, 6 июня. Это главный профессиональный праздник для работников масс-медиа, журналистов, корреспондентов и репортеров. Кроме 6 июня, у представителей средств массовой информации есть еще несколько важных дат: Всемирный день свободы прессы – 3 мая, Международный день солидарности журналистов – 8 сентября, День украиноязычной прессы – 12 ноября, День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

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"Сегодня" подготовили самые необычные, оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста 2019: стихи, открытки и картинки. Кроме этого, ранее мы рассказывали, что подарить журналисту: ТОП-5 лучших идей.

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

Поздравления с Днем журналиста 2019

Дорогие журналисты Украины!

Вы не зря глядите на Восток!

Прямиком оттуда, словно вина,

К вам хмельной явился поздравок!

Дерзновенно вам желаем мыслей

Лишь крылатых и поярче слов!

Чтоб от скуки публика не кисла,

Чтоб питала нежную любовь

К вашему труду! Чтобы были силы

Посадить любого прям на вилы!

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Pixabay

День журналиста 2019: поздравления в стихах

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Поздравок дорогу освещает,

Как маяк идущим кораблям.

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Pixabay

Пожелания на день журналиста 2019

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да, чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост —

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Pixabay

Оригинальные поздравления с Днем журналиста 2019

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Pixabay

Смешные поздравления с Днем журналиста

Желаю больше сплетен и интриг,

Скандалов и взрывных материалов.

Твой труд нам пригодиться, журналист

Как без тебя бы, языки свои чесали.

Пусть каждый день сенсацией будет

И пусть от Украины не убудет,

Зарплату вам повысят до небес.

И вот еще одна статья из области чудес.

Поздравления с Днем журналиста 2019 Фото: Pixabay

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