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Поздравления с Днем журналиста 2019: стихи, картинки и открытки

"Сегодня" собрали для журналистов лучшие поздравления и пожелания с их профессиональным праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Depositphotos

День журналиста в Украине отмечают сегодня, 6 июня. Это главный профессиональный праздник для работников масс-медиа, журналистов, корреспондентов и репортеров. Кроме 6 июня, у представителей средств массовой информации есть еще несколько важных дат: Всемирный день свободы прессы – 3 мая, Международный день солидарности журналистов – 8 сентября, День украиноязычной прессы – 12 ноября, День работников радио, телевидения и связи Украины – 16 ноября.

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"Сегодня" подготовили самые необычные, оригинальные и прикольные поздравления с Днем журналиста 2019: стихи, открытки и картинки. Кроме этого, ранее мы рассказывали, что подарить журналисту: ТОП-5 лучших идей.

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

Поздравления с Днем журналиста 2019

Дорогие журналисты Украины!
Вы не зря глядите на Восток!
Прямиком оттуда, словно вина,
К вам хмельной явился поздравок!
Дерзновенно вам желаем мыслей
Лишь крылатых и поярче слов!
Чтоб от скуки публика не кисла,
Чтоб питала нежную любовь
К вашему труду! Чтобы были силы
Посадить любого прям на вилы!

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

День журналиста 2019: поздравления в стихах

Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Поздравок дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

Пожелания на день журналиста 2019

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да, чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

Оригинальные поздравления с Днем журналиста 2019

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

Смешные поздравления с Днем журналиста 

Желаю больше сплетен и интриг,
Скандалов и взрывных материалов.
Твой труд нам пригодиться, журналист
Как без тебя бы, языки свои чесали.

Пусть каждый день сенсацией будет
И пусть от Украины не убудет,
Зарплату вам повысят до небес.
И вот еще одна статья из области чудес.

Поздравления с Днем журналиста 2019
Поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Pixabay

Ранее "Сегодня" предлагали свой ТОП-5 фильмов в День журналиста: расследования, секретные бумаги и шифры маньяков.

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Источник: Сегодня
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