Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, смс и пожелания
В праздник Хэллоуин 2019 отправляйте самые страшные и прикольные поздравления друзьям и знакомым
Близится Хэллоуин 2019, который в нынешнем году мы отмечаем в четверг, 31 октября. Отправляйте всем друзьям и близким, знакомым и коллегам самые страшные, ужасные, веселые и прикольные поздравления Хэллоуином. А мы подготовили для вас оригинальные и шуточные пожелания в прозе, стихах, смс, а также страшные картинки на Хэллоуин.
Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:
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Шуточные поздравление с Хэллоуином в прозе
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Поздравляю с Хэллоуином! Желаю отпустить на волю все страхи, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до ужаса! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и безобразно прилипучей удачи!
Лучшие поздравления с Хэллоуином в стихах
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Старый добрый Хэллоуин
Постучался в двери!
Оторвемся вместе с ним,
В чудеса поверим,
На кануне Дня Святых
Чертями нарядимся,
Напугаем всех живых,
Уж мы постараемся!
Философские поздравления с Хэллоуином своими словами
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Завтра мы скажем: с Днем всех святых! А сегодня, в самую темную ночь Хэллоуина, желаю вам, несмотря на праздник нечисти, верить всей душой в добро и свет, вопреки страшным суевериям, ритуалам и приметам.
Смс поздравления с Хэллоуином 2019
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Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!
Добрые пожелания в Хэллоуин
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Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами, и исполнятся заветные желания.
Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах
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Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.
Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!
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Все подробности в спецтеме Halloween
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