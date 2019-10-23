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Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, смс и пожелания

В праздник Хэллоуин 2019 отправляйте самые страшные и прикольные поздравления друзьям и знакомым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Лучшие поздравления с Хэллоуином
Лучшие поздравления с Хэллоуином
Фото: Pixabay

Близится Хэллоуин 2019, который в нынешнем году мы отмечаем в четверг, 31 октября. Отправляйте всем друзьям и близким, знакомым и коллегам самые страшные, ужасные, веселые и прикольные поздравления Хэллоуином. А мы подготовили для вас оригинальные и шуточные пожелания в прозе, стихах, смс, а также страшные картинки на Хэллоуин.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

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Шуточные поздравление с Хэллоуином в прозе

***

Поздравляю с Хэллоуином! Желаю отпустить на волю все страхи, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до ужаса! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и безобразно прилипучей удачи!

Открытки и поздравления с Хэллоуином
Открытки и поздравления с Хэллоуином
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Хэллоуином в стихах

***

Старый добрый Хэллоуин
Постучался в двери!
Оторвемся вместе с ним,
В чудеса поверим,
На кануне Дня Святых
Чертями нарядимся,
Напугаем всех живых,
Уж мы постараемся!

Картинки и шуточные поздравление с Хэллоуином,
Картинки и шуточные поздравление с Хэллоуином,
Фото: Pixabay

Философские поздравления с Хэллоуином своими словами

***

Завтра мы скажем: с Днем всех святых! А сегодня, в самую темную ночь Хэллоуина, желаю вам, несмотря на праздник нечисти, верить всей душой в добро и свет, вопреки страшным суевериям, ритуалам и приметам.

Смс поздравления с Хэллоуином 2019

***

Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!

С Хэллоуином и с Днем всех святых!
С Хэллоуином и с Днем всех святых!
Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Хэллоуин

***

Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами, и исполнятся заветные желания.

Картинки и прикольные поздравления с Хэллоуином
Картинки и прикольные поздравления с Хэллоуином
Фото: Pixabay

Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах

***

Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.

Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween

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