Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, смс и пожелания

В праздник Хэллоуин 2019 отправляйте самые страшные и прикольные поздравления друзьям и знакомым

Лучшие поздравления с Хэллоуином Фото: Pixabay

Близится Хэллоуин 2019, который в нынешнем году мы отмечаем в четверг, 31 октября. Отправляйте всем друзьям и близким, знакомым и коллегам самые страшные, ужасные, веселые и прикольные поздравления Хэллоуином. А мы подготовили для вас оригинальные и шуточные пожелания в прозе, стихах, смс, а также страшные картинки на Хэллоуин.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Шуточные поздравление с Хэллоуином в прозе

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Поздравляю с Хэллоуином! Желаю отпустить на волю все страхи, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до ужаса! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и безобразно прилипучей удачи!

Открытки и поздравления с Хэллоуином Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Хэллоуином в стихах

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Старый добрый Хэллоуин

Постучался в двери!

Оторвемся вместе с ним,

В чудеса поверим,

На кануне Дня Святых

Чертями нарядимся,

Напугаем всех живых,

Уж мы постараемся!

Картинки и шуточные поздравление с Хэллоуином, Фото: Pixabay

Философские поздравления с Хэллоуином своими словами

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Завтра мы скажем: с Днем всех святых! А сегодня, в самую темную ночь Хэллоуина, желаю вам, несмотря на праздник нечисти, верить всей душой в добро и свет, вопреки страшным суевериям, ритуалам и приметам.

Смс поздравления с Хэллоуином 2019

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Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

С Хэллоуином и с Днем всех святых! Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Хэллоуин

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Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами, и исполнятся заветные желания.

Картинки и прикольные поздравления с Хэллоуином Фото: Pixabay

Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах

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Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Пусть Хэллоуин подарит

Нам веселья ночь.



Смехом и огнями

Мы разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче!

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween

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