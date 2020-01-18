Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания
Красивые открытки и лучшие поздравления пожелания с Крещением Господним 2020: для родных, друзей и близких
Завтра, 19 января, весь православный мир отмечает светлый и радостный праздник – Крещение Господне 2020. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя. Главная традиция праздника Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.
Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:
Читайте также:Крещение Господне: зачем нырять в воду
Сайт Сегодня.Lifestyle приготовил для вас яркие открытки и лучшие варианты поздравлений с Крещением 2020. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.
Короткие поздравления с Крещением Господним
***
В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!
Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе
***
Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
Читайте также:Самая сильная молитва на Крещение Господне
Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне 2020
***
С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.
Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.
Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах
***
Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.
Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.
Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.
Смс-поздравления в Крещение Господне
***
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!
Добрые поздравления с Крещением 2020 своими словами
***
Поздравляю с Крещением Господним! Желаю любви, мира, достатка, благополучия и душевного тепла, несмотря на морозы и холода. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни живет радость, а все тревоги, обиды и печали смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, а добрая вера всегда прибавляла сил.
Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.