Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Красивые открытки и лучшие поздравления пожелания с Крещением Господним 2020: для родных, друзей и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Поздравления и открытки: Крещение Господне
Поздравления и открытки: Крещение Господне
Фото: Depositphotos

Завтра, 19 января, весь православный мир отмечает светлый и радостный праздник – Крещение Господне 2020. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя. Главная традиция праздника Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.

Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:

Читайте также:
Крещение Господне: зачем нырять в воду

Сайт Сегодня.Lifestyle приготовил для вас яркие открытки и лучшие варианты поздравлений с Крещением 2020. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.

Стихи и картинки Крещение Господне
Стихи и картинки Крещение Господне
Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Крещением Господним

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

Открытки, стихи и смс Крещение Господне
Открытки, стихи и смс Крещение Господне
Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе

***

Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Читайте также:
Самая сильная молитва на Крещение Господне

Открытки Крещение Господне бесплатно
Открытки Крещение Господне бесплатно
Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне 2020

***

С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.

Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.

Крещение Господне: картинки и поздравления
Крещение Господне: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах

***

Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.

Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.

Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.

Крещение Господне фото, картинки и пожелания
Крещение Господне фото, картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Смс-поздравления в Крещение Господне

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!

Открытки и Поздравления с Крещением
Открытки и Поздравления с Крещением
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением 2020 своими словами

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю любви, мира, достатка, благополучия и душевного тепла, несмотря на морозы и холода. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни живет радость, а все тревоги, обиды и печали смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, а добрая вера всегда прибавляла сил.

Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать Гадания на Крещение 2020: самые популярные способы Рецепты на Крещение: обрядовое печенье "кресты" Лучшие щедривки для взрослых и детей Купание на Крещение 2020: традиции и польза
праздники Крещение открытки стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:03Fun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 22:32Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

Вчера, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 12:40Психология

Как распознать умного человека: 10 признаков

Вчера, 11:18Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Вчера, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Именинница Оля Полякова рассказала о страшном инциденте на отдыхе

Вчера, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяFun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

16 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

16 январяАфиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

16 январяFun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

16 январяFun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

Новости партнеров

Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
"Жаль, что это не лечится": родные Заворотнюк сделали заявление
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед
Муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед
Волочкова у бікіні показала передноворічне купання (фото, відео)
Волочкова у бікіні показала передноворічне купання (фото, відео)