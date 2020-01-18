Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Красивые открытки и лучшие поздравления пожелания с Крещением Господним 2020: для родных, друзей и близких

Поздравления и открытки: Крещение Господне Фото: Depositphotos

Завтра, 19 января, весь православный мир отмечает светлый и радостный праздник – Крещение Господне 2020. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя. Главная традиция праздника Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.

Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:

Сайт Сегодня.Lifestyle приготовил для вас яркие открытки и лучшие варианты поздравлений с Крещением 2020. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.

Стихи и картинки Крещение Господне Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Крещением Господним

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В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

Открытки, стихи и смс Крещение Господне Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе

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Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Открытки Крещение Господне бесплатно Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне 2020

***

С наступающим Крещением,

Душу пусть наполнит свет,

Мира, счастья, вдохновения,

Жить прекрасно много лет.



Пусть сегодня день особый

Жизнь здоровьем озарит,

И пусть этот праздник добрый

Вас любовью наградит.

Крещение Господне: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах

***

Январские морозы наступают,

Крещение Господне настает.

Тебе счастливой жизни пожелаю,

Без слез, проблем, несчастий и хлопот.



Пусть ангел твой всегда оберегает,

На перекрестке жизненных дорог.

Почаще вдохновенье посылает,

Живи счастливо, не боясь тревог.



Тепла, взаимных чувств тебе желаю,

В прекрасный праздник святости, добра.

С Крещением тебя я поздравляю,

Пусть светит в небе радости звезда.

Крещение Господне фото, картинки и пожелания Фото: bonnycards

Смс-поздравления в Крещение Господне

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Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Сбережет от всяких бед!

Открытки и Поздравления с Крещением Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением 2020 своими словами

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю любви, мира, достатка, благополучия и душевного тепла, несмотря на морозы и холода. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни живет радость, а все тревоги, обиды и печали смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, а добрая вера всегда прибавляла сил.

Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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