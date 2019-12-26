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Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

Оригинальные поздравления с Новым годом: проза, стихи, смс, открытки и смешные картинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
С Новым годом!
С Новым годом!
Фото: Pexels

Близятся долгожданные и радостные новогодние праздники. Мы подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, искренние открытки и поздравления с Новым годом 2020. Обязательно отправьте их родным и близким, друзьям и знакомым.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Картинки и открытки с Новым годом
Картинки и открытки с Новым годом
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет наполнен яркими красками, незабываемыми впечатлениями и радостными событиями. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, радости, тепла,
Мира, счастья и достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все темное, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Пусть подарят настроенье!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Фото: bonnycards

С Новым годом 2020: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Новым годом 2020! Спешу пожелать, чтобы в наступающем году с вами случилось то самое чудо, о котором вы только мечтали. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы занимались тем, что приносит вам радость. Желаю достигать новых вершин и самореализации. Желаю много интересных встреч, праздничных моментов, и приятных впечатлений.

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Чудесные пожелания в Новый год 2020 в стихах

***

Пусть в Новый год случится чудо,
И засияют огоньки,
Пускай весь год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть в этот год вам повезет!

С Новым годом: стихи и открытки
С Новым годом: стихи и открытки
Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

***

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!

Новый год: картинки и пожелания
Новый год: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Новым годом Крысы

***

Пускай крысиный Новый год
Побольше денег принесет,
Кусочек сыра и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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