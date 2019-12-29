Поздравления с Новым годом короткие в прозе и стихах
Как коротко и лаконично поздравить с Новым годом знакомых и друзей
В канун долгожданных новогодних праздников мы подготовили для вас красивые, искренние, прикольные, добрые, милые короткие поздравления и смс с Новым годом 2020. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.
Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:
Короткое поздравление с Новым годом
***
Поздравляю с Новым годом!
С новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
С Новым годом: красивые поздравления в стихах
***
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Читайте также:Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки
Добрые поздравления с Новым годом в прозе
***
Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет много счастья, позитива, удачи, улыбок и благополучия!
Прикольное поздравление с Новым годом в стихах
***
Пусть этот добрый Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег полмешка в придачу!
С Новым годом 2020: короткое пожелание своими словами
***
Желаю тебе прекрасного настроения на ближайшие 366 дней!
Лаконичные поздравления в Новый год
***
С Новым годом! Пусть в наступившем году каждый день будет наполнен радостью, любовью и вдохновением. С Новым счастьем!
Чудесные пожелания на Новый год 2020 в стихах
***
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, радостью, везеньем,
Чтоб благодать в душе зажглась,
Чтоб было ярким настроенье,
Чтоб жизнь на славу удалась!
Короткое поздравление с Новым годом в прозе
***
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2020 год оказался счастливым и дарил много поводов для радости и вдохновения.
Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.