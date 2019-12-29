Поздравления с Новым годом короткие в прозе и стихах

Как коротко и лаконично поздравить с Новым годом знакомых и друзей

Поздравления с Новым годом Фото: Pexels

В канун долгожданных новогодних праздников мы подготовили для вас красивые, искренние, прикольные, добрые, милые короткие поздравления и смс с Новым годом 2020. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Короткое поздравление с Новым годом

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Поздравляю с Новым годом!

С новым счастьем и добром!

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Картинки и стихи с Новым годом Фото: Pexels

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

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С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

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Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет много счастья, позитива, удачи, улыбок и благополучия!

Поздравления и картинки с Новым годом 2020 Фото: Pexels

Прикольное поздравление с Новым годом в стихах

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Пусть этот добрый Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег полмешка в придачу!

С Новым годом 2020: короткое пожелание своими словами

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Желаю тебе прекрасного настроения на ближайшие 366 дней!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи Фото: Pexels

Лаконичные поздравления в Новый год

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С Новым годом! Пусть в наступившем году каждый день будет наполнен радостью, любовью и вдохновением. С Новым счастьем!

Чудесные пожелания на Новый год 2020 в стихах

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Пусть небо в звездах новогодних

Сияет счастьем и добром,

Пусть приходящий год сегодня

Осыплет вас, как серебром,

Здоровьем, радостью, везеньем,

Чтоб благодать в душе зажглась,

Чтоб было ярким настроенье,

Чтоб жизнь на славу удалась!

С Новым годом: стихи и открытки Фото: Pexels

Короткое поздравление с Новым годом в прозе

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2020 год оказался счастливым и дарил много поводов для радости и вдохновения.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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