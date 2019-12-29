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Поздравления с Новым годом короткие в прозе и стихах

Как коротко и лаконично поздравить с Новым годом знакомых и друзей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Поздравления с Новым годом
Поздравления с Новым годом
Фото: Pexels

В канун долгожданных новогодних праздников мы подготовили для вас красивые, искренние, прикольные, добрые, милые короткие поздравления и смс с Новым годом 2020. Обязательно отправляйте их близким, друзьям и знакомым.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Короткое поздравление с Новым годом

***

Поздравляю с Новым годом!
С новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Картинки и стихи с Новым годом
Картинки и стихи с Новым годом
Фото: Pexels

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

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Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть он принесет много счастья, позитива, удачи, улыбок и благополучия!

Поздравления и картинки с Новым годом 2020
Поздравления и картинки с Новым годом 2020
Фото: Pexels

Прикольное поздравление с Новым годом в стихах

***

Пусть этот добрый Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег полмешка в придачу!

С Новым годом 2020: короткое пожелание своими словами

***

Желаю тебе прекрасного настроения на ближайшие 366 дней!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Лаконичные поздравления в Новый год

***

С Новым годом! Пусть в наступившем году каждый день будет наполнен радостью, любовью и вдохновением. С Новым счастьем!

Чудесные пожелания на Новый год 2020 в стихах

***

Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, радостью, везеньем,
Чтоб благодать в душе зажглась,
Чтоб было ярким настроенье,
Чтоб жизнь на славу удалась!

С Новым годом: стихи и открытки
С Новым годом: стихи и открытки
Фото: Pexels

Короткое поздравление с Новым годом в прозе

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2020 год оказался счастливым и дарил много поводов для радости и вдохновения.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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