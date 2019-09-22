Поздравления с осенним равноденствием: красивые открытки, картинки и пожелания

Поздравьте с днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и знакомых

Поздравления с Днем осеннего равноденствия Фото: Pixabay

День осеннего равноденствия в 2019 году наступит завтра, 23 сентября. Это интересное, замечательное и даже немного магическое время, когда день будет равен ночи. А еще – это день, когда уравниваются две противоположности, как инь и ян, свет и тьма, добро и зло. Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем уравновешенности характера, добрых эмоций и отличного настроения! Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, поздравительные открытки и лучшие пожелания в День осеннего равноденствия.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

С Днем осеннего равноденствия Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах и картинках

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С ночью день, увы, сравнялся,

Осень шлет нам свой привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

С Днем осеннего равноденствия Фото: sunbouquet

Открытки и поздравления с осенним равноденствием

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День равноденствия сейчас,

Пусть солнце светит в небесах,

Чтоб подарить нам сил запас,

Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

С Днем осеннего равноденствия Фото: sunbouquet

С Днем осеннего равноденствия: поздравления в смс

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Равноденствие настало –

День сегодня непростой.

Пусть сюрприз вам послан будет

Своенравною судьбой!

С Днем осеннего равноденствия Фото: bonnycards

Осеннее равноденствие 2019: картинки и стихи

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Наступил День осеннего равноденствия!

Предлагаю отметить его радостно, шумно и весело!

С Днем осеннего равноденствия Фото: bonnycards

Прикольные стихи и поздравления в день осеннего равноденствия

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Сегодня праздник встретим мы.

День с ночью стали вдруг равны!

Недалеко и до зимы,

Но нам тепла не брать взаймы!

С Днем осеннего равноденствия Фото: bonnycards

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в день осеннего равноденствия.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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