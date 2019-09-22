Поздравления с осенним равноденствием: красивые открытки, картинки и пожелания
Поздравьте с днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и знакомых
День осеннего равноденствия в 2019 году наступит завтра, 23 сентября. Это интересное, замечательное и даже немного магическое время, когда день будет равен ночи. А еще – это день, когда уравниваются две противоположности, как инь и ян, свет и тьма, добро и зло. Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия и желаем уравновешенности характера, добрых эмоций и отличного настроения! Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, поздравительные открытки и лучшие пожелания в День осеннего равноденствия.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
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Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах и картинках
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С ночью день, увы, сравнялся,
Осень шлет нам свой привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!
Открытки и поздравления с осенним равноденствием
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День равноденствия сейчас,
Пусть солнце светит в небесах,
Чтоб подарить нам сил запас,
Чтоб жить, как в сказочных мечтах!
С Днем осеннего равноденствия: поздравления в смс
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Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!
Осеннее равноденствие 2019: картинки и стихи
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Наступил День осеннего равноденствия!
Предлагаю отметить его радостно, шумно и весело!
Прикольные стихи и поздравления в день осеннего равноденствия
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Сегодня праздник встретим мы.
День с ночью стали вдруг равны!
Недалеко и до зимы,
Но нам тепла не брать взаймы!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в день осеннего равноденствия.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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