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Поздравления с Пасхой: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle

Примите наилучшие поздравления со светлой Пасхой от Сегодня.Lifestyle

Ольга Козачок
Сегодня, 06:10

В светлый праздник Пасхи, который мы отмечаем 19 апреля, Сегодня.Lifestyle желает вам всего наилучшего и дарит эффектные поздравительные авторские открытки. Вы можете адресовать их родным и близким, друзьям и коллегам, знакомым и любимым людям с пожеланиями здоровья, любви, радости, одухотворенности, веры и счастья.

Поздравления с Пасхой: открытки и пожелания
Поздравления с Пасхой: открытки и пожелания
Фото: Pexels

Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах

***

С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос Воскресе!

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Фото: Сегодня

Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям

***

Праздник Пасхи пусть наполнит
Сердце светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом,

Пусть негаснущей надежды
Искорка в душе живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Искренние поздравления с Пасхой 2020 в прозе

***

Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровье и любовь.

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Фото: Сегодня

Лучшие поздравления с Пасхой

***

Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости, добра, уюта,
Счастья, ведь Христос Воскрес!

Пусть тебя крылатый ангел,
Укрывает от невзгод.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Непременно в жизнь придет!

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Милые поздравления с Пасхой своими словами

***

От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удается сохранять веру и озарять близких любовью, пусть твое сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Фото: Сегодня

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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