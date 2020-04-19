Поздравления с Пасхой: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle
Примите наилучшие поздравления со светлой Пасхой от Сегодня.Lifestyle
В светлый праздник Пасхи, который мы отмечаем 19 апреля, Сегодня.Lifestyle желает вам всего наилучшего и дарит эффектные поздравительные авторские открытки. Вы можете адресовать их родным и близким, друзьям и коллегам, знакомым и любимым людям с пожеланиями здоровья, любви, радости, одухотворенности, веры и счастья.
Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах
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С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос Воскресе!
Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям
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Праздник Пасхи пусть наполнит
Сердце светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом,
Пусть негаснущей надежды
Искорка в душе живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год!
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Искренние поздравления с Пасхой 2020 в прозе
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Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровье и любовь.
Лучшие поздравления с Пасхой
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Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости, добра, уюта,
Счастья, ведь Христос Воскрес!
Пусть тебя крылатый ангел,
Укрывает от невзгод.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Непременно в жизнь придет!
Милые поздравления с Пасхой своими словами
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От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удается сохранять веру и озарять близких любовью, пусть твое сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.
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