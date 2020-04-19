Поздравления с Пасхой: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle

Примите наилучшие поздравления со светлой Пасхой от Сегодня.Lifestyle

В светлый праздник Пасхи, который мы отмечаем 19 апреля, Сегодня.Lifestyle желает вам всего наилучшего и дарит эффектные поздравительные авторские открытки. Вы можете адресовать их родным и близким, друзьям и коллегам, знакомым и любимым людям с пожеланиями здоровья, любви, радости, одухотворенности, веры и счастья.

Поздравления с Пасхой: открытки и пожелания Фото: Pexels

Радостные поздравления с Пасхой 2020 в стихах

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос Воскресе!

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle Фото: Сегодня

Добрые пожелания в праздник Пасхи друзьям

***

Праздник Пасхи пусть наполнит

Сердце светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом,



Пусть негаснущей надежды

Искорка в душе живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год!

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Искренние поздравления с Пасхой 2020 в прозе

***

Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровье и любовь.

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle Фото: Сегодня

Лучшие поздравления с Пасхой

***

Пожелать хочу на Пасху

Я тепла родных сердец,

Радости, добра, уюта,

Счастья, ведь Христос Воскрес!



Пусть тебя крылатый ангел,

Укрывает от невзгод.

Пусть все то, о чем мечтаешь,

Непременно в жизнь придет!

Милые поздравления с Пасхой своими словами

***

От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удается сохранять веру и озарять близких любовью, пусть твое сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.

Пасха 2020: авторские открытки от Сегодня.Lifestyle Фото: Сегодня

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться