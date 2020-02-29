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Поздравления с первым днем весны: красивые открытки и короткие стихи

Поздравьте близких с приходом первых теплых дней!

Инна Петрова
Сегодня, 16:42

1 марта принято поздравлять близких с первым днем весны. Сегодня.Lifestyle подготовили самые красивые поздравления, открытки и короткие смс для друзей, коллег и родных, чтобы вы могли подарить им минутки хорошего настроения и вдохновения!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
Фото: Pinterest

1 марта – это не просто начало календарной весны, но и день, который несет в себе тепло и начало нового. Считается, что вместе с природой оживает все хорошее, начинаются перемены и приходит любовь.

Поздравления в первым днем весны в прозе

Поздравляю с первым днем весны, с порой любви и вдохновения, с мгновениями счастья и веселья. Желаю, чтобы первые весенние лучики согрели твоё сердце, чтобы первые нотки звонкого пения птиц наполнили усладой твою душу, чтобы эта весна подарила невероятный прилив сил и волшебную сказку.

С первым днем весны открытки
С первым днем весны открытки
Фото: Pinterest

С праздником весны! Улыбок, тепла, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, удивительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!

Прикольные картинки с первым днем весны
Прикольные картинки с первым днем весны
Фото: Pinterest

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

Прикольные поздравления с первым днем весны

C первым днем весны фото
C первым днем весны фото
Фото: Pinterest

С первым днем весны прекрасной,
Молодой, зеленой, нежной!
Небо пусть сияет ясно,
Дарит радость пусть подснежник,

Пусть капели прогоняют
Прочь холодное ненастье,
Пусть вокруг все расцветает
Для тебя весенним счастьем!

Поздравления с первым днем весны картинки
Поздравления с первым днем весны картинки
Фото: Pinterest

Какой чудесный день сегодня —
Весны волшебной первый день!
Все радостно весну встречают
И ждут прекрасных перемен.

Как ярко уже солнце светит,
Набухли почки у дерев,
Снежок последний грустно тает,
Щебечут птички нараспев.

Так пусть же песнь весны несется
Во все дома, во все концы!
Пусть счастье светом разольется,
Цветут весенние цветы!

Первый день весны картинки
Первый день весны картинки
Фото: Pinterest

День первый весенний,
Чудесный и славный,
Солнечный, яркий
Всегда долгожданный.

Пусть он принесет
Только радость и смех
И всем обещает
Удачу, успех.

Открытки с первым днем весны
Открытки с первым днем весны
Фото: Pinterest

Смотрите в сюжете, как недорого одеться весной:

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к настоящей весне.

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