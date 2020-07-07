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Поздравления с праздником Ивана Купала: в прозе, стихах, открытках и картинках

Сегодня, 03:09

В День Ивана Купала поздравляем с древним летним славянским праздником

Сегодня, 7 июля, наступил яркий, эффектный, жизнерадостный, красивый летний праздник Ивана Купала-2020. Этот день посвящен древним славянским традициям, почитанию стихий огня, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.

Лучшие поздравления с Ивана Купала: открытки и пожелания
Лучшие поздравления с Ивана Купала: открытки и пожелания
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые лучшие поздравления, а также поздравительные открытки, эффектные картинки, стихи, которые вы можете адресовать любимому человеку, добрым друзьям, семье, родителям, коллегам и поздравить с праздником Ивана Купала.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах

***

Иван Купала наступает,
В природе – тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, рисуя блики.
Вокруг танцует молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир,
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards, pexels
Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards, pexels
Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards, pexels
Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards, pexels
Поздравления с праздником Ивана Купала: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards, pexels
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День Ивана Купала: искренние пожелания своими словами

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю, чтобы в этот волшебный день в твоей душе вдруг вспыхнул тот самый заветный огонек, который подарит надежду на лучшее и поведет тебя к заветной мечте, большой любви, искреннему счастью и настоящему чуду.

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Эффектные стихи в праздник Ивана Купала

***

Расплетай, девица, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.

Парень, оставляй печали,
Возле речки, у причала,
Одиночеству не место,
Ждет тебя судьба-невеста.

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод,
И кружится хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

Добрые пожелания подруге в праздник Ивана Купала

***

Я желаю тебе, подружка, чтобы на Купалу свершилось чудо. Пусть твой венок, пущенный по воде, подаст тебе знак к счастью в личной жизни, и пусть, наконец, тебе встретится принц, о котором ты мечтаешь.

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С Иваном Купала: радостные поздравления друзьям в стихах

На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам – мужей хороших,
А парням – невест пригожих.

Смотрите видео, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Лучшие поздравления с Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю с удивительным и сказочным днем Ивана Купала. Желаю тебе обязательно найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.

Ранее мы публиковали гадания на Ивана Купала: самые точные предсказания волшебной ночи.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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