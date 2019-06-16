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Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июня православные христиане отмечают один из главных праздников года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01

Троицу 2019 отмечают православные украинцы 16 июня, в воскресенье. Это один из самых важных религиозных праздников года у христиан, поэтому не забудьте поздравить с Троицей 2019 всех родных и близких вам людей, пожелайте им крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и всего самого наилучшего. 

"Сегодня" собрали для вас самые интересные и красочные картинки и открытки с Троицей 2019, а также лучшие поздравления в прозе.

Троица 2019: поздравления, картинки и открытки

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

В день светлого, теплого праздника Троицы – желаю добра, благополучия, почаще дарить всем свою ослепительную улыбку, быть терпимее и великодушнее к окружающим нас людям, проявлять чуткость и уравновешенность, всегда быть честным перед самим собой.

Официальное поздравление с Троицей

Пусть вместе с колокольным звоном, возвещающим приход праздника Святой Троицы, в вашу жизнь придут мир и благополучие. Пускай не будет на вашем пути искушений, которым вы не сможете противиться, пусть пребывание в этом мире будет смиренным и спокойным, а все прегрешения прощены.

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей 2019 в прозе

Поздравляю с Троицей и от чистого сердца желаю, чтобы Бог всегда наставлял на верный и светлый путь в жизни, чтобы вера твоя никогда не ослабла, чтобы верная любовь и уважение придавали новых сил, чтобы Пресвятая Троица всегда могла помочь найти своё место и открыть своё сердце для добрых помыслов и стремлений.

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей родным

Дорогие наши братья и сестры, поздравляем вас с Троицей! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда был рядом Христос и помогал во всем! Пусть благословляет Господь ваши добрые дела, добрые мысли и добрые душевные порывы! Пусть поможет вам быть похожими на нашего Спасителя, пусть даст вам глубокой веры, великой мудрости и Святого Духа! Чистого вам неба, ласкового солнца и долгой жизни с Богом!

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Короткое поздравление с Троицей в прозе

Поздравляю тебя с этим самым светлым днем, пусть тебя Господь благословит и подарит твоей души спокойствие и благодать, любви тебе безграничной, избавления от всех недугов, всеобщего прощения, пусть тебя всегда оберегает ангел во имя отца и сына и святого духа.

Троица: поздравление подруге

Поздравляю с Троицей и сердечно желаю, чтобы душа искренне веровала в Бога, чтобы сердце молилось каждый день, не забывая благодарить Господа за благодать жизни и счастье. Желаю ведать в этой жизни, что такое настоящая любовь и сила, желаю с надеждой смотреть в завтрашний день и с радостью принимать всякий подарок судьбы.

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей коллегам

Поздравляю с праздником Троицы и от чистого сердца желаю, чтобы в жизни всегда горел яркий огонек надежды и любви, чтобы вера никогда не покинула твоего сердца, чтобы в душе постоянно жила радость и вдохновение к добрым делам. Пусть твоя жизнь всегда будет украшена цветущими ветвями удачи и пышной зеленью счастья, как в этот светлый праздник.

Поздравление с Троицей маме

В день светлого и доброго праздника Троицы от чистого сердца желаю, чтобы душа всегда хранила крепкую веру и таила искреннюю надежду, чтобы Божья благодать наполнила твою жизнь, чтобы ароматные и красивые ветви, которыми украшен твой дом, подарили большое вдохновение и ощущения истинного счастья.

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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