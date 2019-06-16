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Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Самые лучших поздравления с праздником в смс, стихах и картинках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:02

Большой праздник Троицу 2019 отмечают украинцы в воскресенье, 16 июня. У этого праздника также есть еще одно название – Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования – на пятидесятый день после Пасхи. "Сегодня" подготовили лучшие смс-поздравления с Троицей 2019, а также собрали оригинальные картинки и открытки с праздником Троицы 2019. 

Троица 2019: поздравления в смс

С теплым праздником чудес,
С Днем Святой вас Троицы!
Льют пусть ангелы с небес,
Век не остановятся

Мир, гармонию, любовь,
Здравие телесное,
Ливни добрых нежных слов,
Встречи интересные,

Водопад побед больших,
Новые мечтания,
Счастье до небес седьмых,
В дом ваш процветание!

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей

В день христианский, в праздник большой
К Богу всегда приходите с душой:
Мира просите, любви и везенья,
Вас Он одарит добром, без сомненья.

Звоном церковным пусть льется покой,
Господь все уладит сильной рукой.
Одарит пусть вас благодатью Своей,
И с каждым чтоб днем были вы веселей.

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Троица 2019: короткие поздравления

Православный мир ликует,
В этот день святой,
Благодать Господня греет,
Светом над Землей.

С Троицей я поздравляю,
Вас от всей души,
Счастья и добра желаю,
Мира и любви!

Поздравления с Троицей для всех

Дух святой, отец и сын,
Лик ваш тройственный един,
В это верим все мы свято,
Потому и жизнь богата,
Потому устроится
Счастье всем на Троицу!

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей для друзей

Святую Троицу нам лето принесло,
С утра колокола церковные звонят,
Пусть Бог Отец, и Сын, и Дух Святой
Живущих на земле благословят.

В душе с молитвой и с любовью в сердце
Ты в храме свечи яркие зажги,
Пусть в Троицу божественные силы
Простят нам, грешным, и ошибки, и грехи.

Поздравительные картинки: Троица 2019
Поздравительные картинки: Троица 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей для коллег

Пусть в руках любое дело спорится,
Верой пусть наполнятся сердца,
Пусть заветное желание исполнится,
В День Святого духа, Сына и Отца!

С Троицей Святою поздравляю,
Радость светлая пусть не покинет вас,
Счастья без границ я вам желаю,
В праздничный, благословенный час!

Поздравление с Троицей 2019
Поздравление с Троицей 2019
Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей 2019 для мамы

Уж давно так водится
В день великой Троицы
В доме только чистота,
А в душе запас добра.

Пусть у вас все будет так,
Пусть развеет вера мрак.
Бог-Отец, и Сын, и Дух
Любви тепло вернут вам вдруг.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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