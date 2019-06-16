Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Самые лучших поздравления с праздником в смс, стихах и картинках

Большой праздник Троицу 2019 отмечают украинцы в воскресенье, 16 июня. У этого праздника также есть еще одно название – Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования – на пятидесятый день после Пасхи. "Сегодня" подготовили лучшие смс-поздравления с Троицей 2019, а также собрали оригинальные картинки и открытки с праздником Троицы 2019.

Троица 2019: поздравления в смс

С теплым праздником чудес,

С Днем Святой вас Троицы!

Льют пусть ангелы с небес,

Век не остановятся

Мир, гармонию, любовь,

Здравие телесное,

Ливни добрых нежных слов,

Встречи интересные,

Водопад побед больших,

Новые мечтания,

Счастье до небес седьмых,

В дом ваш процветание!

Поздравление с Троицей 2019 Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей

В день христианский, в праздник большой

К Богу всегда приходите с душой:

Мира просите, любви и везенья,

Вас Он одарит добром, без сомненья.

Звоном церковным пусть льется покой,

Господь все уладит сильной рукой.

Одарит пусть вас благодатью Своей,

И с каждым чтоб днем были вы веселей.

Поздравление с Троицей 2019 Фото: bonnycards

Троица 2019: короткие поздравления

Православный мир ликует,

В этот день святой,

Благодать Господня греет,

Светом над Землей.

С Троицей я поздравляю,

Вас от всей души,

Счастья и добра желаю,

Мира и любви!

Поздравления с Троицей для всех

Дух святой, отец и сын,

Лик ваш тройственный един,

В это верим все мы свято,

Потому и жизнь богата,

Потому устроится

Счастье всем на Троицу!

Поздравление с Троицей 2019 Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей для друзей

Святую Троицу нам лето принесло,

С утра колокола церковные звонят,

Пусть Бог Отец, и Сын, и Дух Святой

Живущих на земле благословят.

В душе с молитвой и с любовью в сердце

Ты в храме свечи яркие зажги,

Пусть в Троицу божественные силы

Простят нам, грешным, и ошибки, и грехи.

Поздравительные картинки: Троица 2019 Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей для коллег

Пусть в руках любое дело спорится,

Верой пусть наполнятся сердца,

Пусть заветное желание исполнится,

В День Святого духа, Сына и Отца!

С Троицей Святою поздравляю,

Радость светлая пусть не покинет вас,

Счастья без границ я вам желаю,

В праздничный, благословенный час!

Поздравление с Троицей 2019 Фото: bonnycards

Поздравления с Троицей 2019 для мамы

Уж давно так водится

В день великой Троицы

В доме только чистота,

А в душе запас добра.

Пусть у вас все будет так,

Пусть развеет вера мрак.

Бог-Отец, и Сын, и Дух

Любви тепло вернут вам вдруг.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram