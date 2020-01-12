Поздравления со Старым Новым годом 2020: красивые открытки, стихи и смс
Выбирайте лучшие поздравления с праздником для родных и близких
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает подборку лучших поздравлений со Старым Новым годом 2020 в картинках, стихах и прозе, для друзей, коллег и близких!
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
В 1918 году многие страны перешли со старого юлианского календаря на григорианский. Разница между ними составила 13 дней. А вот православная церковь продолжила свое летоисчисление в соответствии с юлианским календарем. Так возникло два праздника – Новый год и Старый Новый год.
В этот волшебный праздничный вечер Старого Нового Года хочется пожелать, чтобы уходящий год навсегда забрал с собой все проблемы и невзгоды, а вместо них оставил крепкое здоровье, всегда сопровождающую удачу и целый вагон счастья и улыбок, которые будут радовать каждый день.
Пусть в Старый Новый год тебя посетит желание срочно избавиться от ненужных вещей и надоевших отношений, которые совсем не будут сочетаться с хорошим настроением и искренними людьми. Желаю не терять веры в сказки и волшебство, ведь для них всегда найдется уютное местечко в нашей прекрасной жизни!
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать искренне хочу новых побед и большой удачи в новом году, счастливых моментов и радостных мгновений. Желаю, чтобы все обиды, тревоги и печали остались в прошлом, чтобы новый год был наполнен только счастьем, гармонией, добром и любовью.
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души!
Этот старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Вот и старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Старый добрый Новый год
Дарит радость от щедрот
И желает всем любви,
Звезд на жизненном пути!
В добрый Старый Новый год
Пусть тебе с лихвой везет,
Сказка не кончается,
Отдых продолжается!
Желаю в старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.
Со Старым Новым годом! Пускай уходящий год оставит в памяти все прекрасные моменты, а Новый год будет в сто раз лучше.
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