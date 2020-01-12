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Поздравления со Старым Новым годом 2020: красивые открытки, стихи и смс

Выбирайте лучшие поздравления с праздником для родных и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Старый Новый год 2020
Старый Новый год 2020
Фото: Pinterest

В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает подборку лучших поздравлений со Старым Новым годом 2020 в картинках, стихах и прозе, для друзей, коллег и близких!

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

В 1918 году многие страны перешли со старого юлианского календаря на григорианский. Разница между ними составила 13 дней. А вот православная церковь продолжила свое летоисчисление в соответствии с юлианским календарем. Так возникло два праздника – Новый год и Старый Новый год.

Поздравления со Старым Новым годом 2020 в прозе

В этот волшебный праздничный вечер Старого Нового Года хочется пожелать, чтобы уходящий год навсегда забрал с собой все проблемы и невзгоды, а вместо них оставил крепкое здоровье, всегда сопровождающую удачу и целый вагон счастья и улыбок, которые будут радовать каждый день.

Пусть в Старый Новый год тебя посетит желание срочно избавиться от ненужных вещей и надоевших отношений, которые совсем не будут сочетаться с хорошим настроением и искренними людьми. Желаю не терять веры в сказки и волшебство, ведь для них всегда найдется уютное местечко в нашей прекрасной жизни!

Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать искренне хочу новых побед и большой удачи в новом году, счастливых моментов и радостных мгновений. Желаю, чтобы все обиды, тревоги и печали остались в прошлом, чтобы новый год был наполнен только счастьем, гармонией, добром и любовью.

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души!

Короткие поздравления со Старым Новым годом 2020 в смс

Этот старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Вот и старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!

Старый добрый Новый год
Дарит радость от щедрот
И желает всем любви,
Звезд на жизненном пути!

В добрый Старый Новый год
Пусть тебе с лихвой везет,
Сказка не кончается,
Отдых продолжается!

Желаю в старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.

Со Старым Новым годом! Пускай уходящий год оставит в памяти все прекрасные моменты, а Новый год будет в сто раз лучше.

Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 2020.

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