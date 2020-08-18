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Праздник Преображения Господня: что можно, а что нельзя делать в этот день

Сегодня, 19:26

Узнайте о главных традициях, приметах и запретах Преображения Господня 19 августа

19 августа, в среду, православные христиане отмечают великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Считается, что в этот день преображается вся природа. А еще 19 августа в народе празднуется Яблочный Спас. Чем примечателен этот день, какие народные традиции и суеверия связаны с Преображением Господним, узнайте в нашей статье.

Традиции и запреты в праздник Преображения Господня
Традиции и запреты в праздник Преображения Господня
Фото: Pexels

В церковном календаре праздник установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Христа стали белоснежного цвета, а Сам Он излучал сияние.

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Что нельзя делать на Преображение Господне

  • В этот светлый праздник нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, а также обижаться и завидовать. Считается, что весь негатив, исходящий в этот день от человека, вернется к нему сторицей.
  • Также не стоит пребывать в плохом настроении, грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.

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  • На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелый физический труд: работать в поле и на приусадебном участке, копать, строить.
  • Запрещено делать грязную и домашнюю работу: подметать и убирать, стирать, шить, вязать. Исключение составляет приготовление праздничных блюд.
  • Также до самого праздника Преображения нельзя есть фрукты, особенно виноград и яблоки, пока они не будут освящены в церкви. После благословления нового урожая можно вкушать плоды и заготавливать их на зиму.

Как провести праздник Преображение Господне 2020 по народным традициям

  • Согласно приметам, яблоки в Преображение обладают волшебной силой, а первое съеденное яблоко в этот день даже может исполнить загаданное желание.
  • Если угоститься яблоками с медом – весь год будет отменное здоровье.
  • Преображение Господне приходится на Успенский пост, но в этот день разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина.
  • Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони.
  • В день Преображения люди издавна следили за погодой и предсказывали, какой будет осень и зима. Этот день называли зеркальным отражением погоды в январе. Сухая и теплая погода обещает отсутствие морозов, а дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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