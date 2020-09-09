Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: когда отмечается и что означает

Когда отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи: узнайте дату, историю и традиции праздника

В сентябре православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот великий церковный праздник посвящен пророку, предсказавшему появление Мессии и впоследствии крестившему Иисуса Христа в священных водах реки Иордань.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи Фото: Pexels

Усекновение главы Иоанна Предтечи-2020: дата церковного праздника

Ежегодно Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. В 2020 году дата праздника приходится на пятницу.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что означает праздник

События дня носят далеко не праздничный характер, поскольку усекновение означает "отсечение".

Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых святых, которого также называли Пророком и Крестителем Господним. В этот день в 30-х годах нашей эры Иоанна Предтечу жестоко казнили – ему отрубили голову.

История праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель: икона Фото: wikipedia.org

Святой Иоанн Предтеча – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие. Он родился в семье священника, долгое время жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал и проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Иоанн Предтеча беспощадно осуждал людские грехи и призывал покаяться и освободиться от них. Однажды под обличения Пророка попал царь Ирод Антипа за то, что оставил свою законную жену и стал сожительствовать с Иродиадой – женой собственного брата. Это было явное нарушение заповеди Господа о прелюбодеянии. За это Ирод разозлился и заключил Иоанна Предтечу в темницу.

В день рождения Ирода Саломея, дочь Иродиады, станцевала для царя эффектный и яркий танец, который так ему понравился, что Ирод в награду пообещал исполнить любое желание девушки. По совету своей матери Саломея пожелала, чтобы ей на блюде подали отрубленную голову Иоанна Предтечи. Слово царя было исполнено, и пророка казнили.

Традиции дня Усекновения главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать

Главной традицией дня до сих пор остается запрет на продукты круглой формы. Хлеб, арбуз, а еще капуста ассоциируются с формой головы, поэтому их запрещено есть 11 сентября.

В день Усекновение главы Иоанна Предтечи соблюдается строгий пост.

Нельзя пользоваться острыми и режущими предметами, например, ножом, пилой, ножницами и даже иглой. А продукты при необходимости следует не резать, а ломать руками.

Также в этот день нельзя подавать еду на блюде, как это было сделано с головой Иоанна Крестителя.

В этот церковный праздник вспоминают учение Иоанна Предтечи, стараются никого не обижать, не клеветать, честно выполнять свое дело.

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