Преображение Господне 2019: поздравления в прозе

"Сегодня" подготовили для вас лучшие пожелания с праздником 19 августа

19 августа отмечаем Преображение Господне 2019 Фото: Pixabay

19 августа православное украинцы отмечают Преображения Господня 2019. Поздравьте с этим праздником всех родных и близких, пожелайте всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, любви и мира.

"Сегодня" подготовили для вас подборку коротких поздравлений в прозе с праздником Преображения Господня 2019.

Преображение Господне 2019 – поздравления

С праздником светлым! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое самое заветное желание.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

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Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов – Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере.

Короткие поздравления с Преображением Господним 2019

Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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Поздравляю с Яблочным Спасом и хочу пожелать медового вкуса у твоей жизни, молодильных и вкусных яблочек на блюдечке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца, чистых побуждений и благих дел, совершённых тобой

Оригинальные поздравления с Преображение Господним 2019

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

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Поздравляю с Яблочным Спасом и от души желаю, чтобы жизнь твоя была яркой, вкусной, сочной, ароматной, как спелое яблочко, чтобы Господь всегда оберегал тебя от всего недоброго и нехорошего, чтобы у тебя всегда находилось время для благородного поступка, славного дела и доброго счастья.

Преображение Господе 2019: поздравления на любой вкус

Пусть все поздравления сегодня звучат специально для вас, а вокруг поют и танцуют, задорно играет музыка, ярко светит солнце! Чтобы счастье упало в ваши ладони, будто наливное яблочко! Желаю не знать бед и горя!

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