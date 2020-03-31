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Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Отправляйте самые прикольные открытки с 1 апреля друзьям и близким

Ольга Козачок
Сегодня, 19:00

Завтра наступит 1 апреля. А это значит, можно шутить, смеяться, дурачиться и разыгрывать тех, кто рядом с вами. А вот до кого вы достать не можете в силу разных обстоятельств, тех можно поздравить с Днем смеха 1 апреля, отправляя прикольные открытки, пожелания и стихи. Поднимайте настроение, шутите и радуйтесь в самый веселый и позитивный праздник в году.

С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки
С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки
Фото: Pexels

В День смеха мы желаем побольше улыбок, отличного настроения и предлагаем вам смешные, добрые, милые открытки, стихи и поздравления с 1 апреля.

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Веселые шутки на 1 апреля

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

Красивые открытки в День 1 апреля
Красивые открытки в День 1 апреля
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах

***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

Поздравление с 1 апреля картинки и стихи
Поздравление с 1 апреля картинки и стихи
Фото: bonnycards

Поздравляем с 1 апреля друзей

***

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

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Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Приколы на 1 апреля: лучшие пожелания друзьям

***

Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!

Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Фото: bonnycards

Веселые поздравления с 1 апреля в смс

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Эффектные открытки с 1 апреля
Эффектные открытки с 1 апреля
Фото: bonnycards

1 апреля праздник: шутки в смс

***

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
И кто смеется, будет тот
Пускай счастливей всех.

Прикольные открытки и картинки с 1 апреля
Прикольные открытки и картинки с 1 апреля
Фото: bonnycards

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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