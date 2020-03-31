Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Отправляйте самые прикольные открытки с 1 апреля друзьям и близким

Завтра наступит 1 апреля. А это значит, можно шутить, смеяться, дурачиться и разыгрывать тех, кто рядом с вами. А вот до кого вы достать не можете в силу разных обстоятельств, тех можно поздравить с Днем смеха 1 апреля, отправляя прикольные открытки, пожелания и стихи. Поднимайте настроение, шутите и радуйтесь в самый веселый и позитивный праздник в году.

С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки Фото: Pexels

В День смеха мы желаем побольше улыбок, отличного настроения и предлагаем вам смешные, добрые, милые открытки, стихи и поздравления с 1 апреля.

Веселые шутки на 1 апреля

***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

Над народом подшутить,

Чтоб друзей развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Пусть улыбка до ушей –

Хоть завязочки пришей!

Красивые открытки в День 1 апреля Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах

***

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Поздравление с 1 апреля картинки и стихи Фото: bonnycards

Поздравляем с 1 апреля друзей



***

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Приколы на 1 апреля: лучшие пожелания друзьям

***

Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Дней позитивных и счастливых,

Друзей надежных, не фальшивых,

Еще — почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи Фото: bonnycards

Веселые поздравления с 1 апреля в смс

***

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Эффектные открытки с 1 апреля Фото: bonnycards

1 апреля праздник: шутки в смс

***

Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома –

Сегодня можно смех дарить

Друзьям, родным, знакомым.



Задор, здоровье, радость

Пусть всем приносит смех,

И кто смеется, будет тот

Пускай счастливей всех.

Прикольные открытки и картинки с 1 апреля Фото: bonnycards

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.



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