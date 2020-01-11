Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых
Самые веселые и прикольные тексты современных щедривок на Старый Новый год
В канун Старого Нового года 2020 кроме старинных, известных и популярных украинских песен щедривок предлагаем вам повеселить родных и друзей, исполнив современные щедривки. Мы собрали для вас самые веселые, прикольные и шутливые тексты обрядовых песен на украинском языке в Щедрый вечер, 13 января.
Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:
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Лучшие современные щедривки на Старый Новый год
***
Я буду щедро щедрувать –
Не шкода копійчину дать?
Щоб євро дзинькало в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Мерседес до пари,
У хаті – з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
Самая короткая щедривка
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Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!
Слова щедривки для богатства в семье
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Щедрівочка щедрувала,
З Новим роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися,
Щоб і кіт у домі нявкав
І в дворі собака гавкав,
Щоб жили завжди багато,
І водились грошенята!
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Веселая украинская щедривка для добрых людей
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Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!
Красивые щедривки на современный лад
***
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного караваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчало,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинця!
Маленькие щедривки на Старый Новый год 2020
***
Пощедрую, заспіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, гривні та рублі,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!
Слова щедривки песни для богатства и благополучия
***
Ми прийшли вам щедрувати,
Щоб усіх пошанувати.
Щедрий вечір за вікном,
Новий рік щоб був з вином,
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся,
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі!
Ми щедрівку заспіваєм,
Щастя й долі побажаєм,
З Новим роком привітаєм!
Смешные щедривки для друзей
***
Щедрик-щедрик, я гуляю
І жартую, і співаю,
Можу навіть станцювати,
Запустіть мене у хату!
Маю я талант від бога,
Розкриваю із порогу.
Як не хочете це бачить,
То гостинець дайте, значить!
Щедривки короткие и прикольные
***
Щедрик-ведрик! Де вареник,
Ковбаса і сало?
Не дивіться на фігуру –
Мені завжди мало!
Ранее мы публиковали украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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