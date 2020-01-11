Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Самые веселые и прикольные тексты современных щедривок на Старый Новый год

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

В канун Старого Нового года 2020 кроме старинных, известных и популярных украинских песен щедривок предлагаем вам повеселить родных и друзей, исполнив современные щедривки. Мы собрали для вас самые веселые, прикольные и шутливые тексты обрядовых песен на украинском языке в Щедрый вечер, 13 января.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Лучшие современные щедривки на Старый Новый год

***

Я буду щедро щедрувать –

Не шкода копійчину дать?

Щоб євро дзинькало в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Мерседес до пари,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Самая короткая щедривка

***

Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

Слова щедривки для богатства в семье

***

Щедрівочка щедрувала,

З Новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав

І в дворі собака гавкав,

Щоб жили завжди багато,

І водились грошенята!

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Веселая украинская щедривка для добрых людей

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Красивые щедривки на современный лад

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрувала,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного караваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчало,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинця!

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Маленькие щедривки на Старый Новый год 2020

***

Пощедрую, заспіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Слова щедривки песни для богатства и благополучия

***

Ми прийшли вам щедрувати,

Щоб усіх пошанувати.

Щедрий вечір за вікном,

Новий рік щоб був з вином,

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся,

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі!

Ми щедрівку заспіваєм,

Щастя й долі побажаєм,

З Новим роком привітаєм!

Смешные щедривки для друзей

***

Щедрик-щедрик, я гуляю

І жартую, і співаю,

Можу навіть станцювати,

Запустіть мене у хату!

Маю я талант від бога,

Розкриваю із порогу.

Як не хочете це бачить,

То гостинець дайте, значить!

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Щедривки короткие и прикольные

***

Щедрик-ведрик! Де вареник,

Ковбаса і сало?

Не дивіться на фігуру –

Мені завжди мало!

Ранее мы публиковали украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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