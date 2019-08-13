Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа: дата, история и традиции

За всю свою историю древо Животворящего Креста было разделено на частицы, которые сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа: дата, история и традиции Фото: Wikipedia

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня — это один из важных христианских праздников, который отмечается 14 августа, в первый день Успенского поста.

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В этом материале мы расскажем более подробно об истории и традициях этого праздника, который приурочен к легендам об одной из христианских реликвий — Кресту Господнему или Животворящему Древу.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня — история

Праздник Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, который отмечают 14 августа, был установлен в Константинополе в IX веке первоначально как местный.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня – дата Фото: Wikipedia

В XII—XIV веках он утвердился во всех Православных церквях.

Животворящий Крест Господня — история и легенды

Животворящий Крест, или И́стинный Крест, или Крест Господень, или Животворящее Древо — это крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос. Он является одним из орудий Страстей Христовых и относится к главным христианским реликвиям.

Евангелия не сообщают особенных подробностей о кресте, на котором Христос был казнён через распятие. Однако история креста в качестве значимой для христианского мира реликвии, подкрепляемая достоверными свидетельствами, начинается лишь с раскопок, проведенных равноапостольной императрицей Еленой и описанных многими раннехристианскими историками. В ходе раскопок, сопровождавшихся появлением благоухания, были найдены три креста — один — на котором висел Христос и два других, где и умерли два разбойника. Вместе с Крестом Господним Еленой были обретены четыре гвоздя и титла INRI.

Где сейчас находится крест, на котором распяли Иисуса Христа Фото: pexels.com

Интересно, что по легенде, Православный монастырь Святого Креста, один из старейших в Иерусалиме, согласно преданию, построен там, где Лот посадил древо Креста. Серебряный круг в часовне позади главного алтаря монастырской церкви отмечает это место, почитаемое как священное.

Сейчас место обретения Креста находится в приделе Обретения Креста Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в бывшей каменоломне. Оно отмечено вделанной в пол плитой красного мрамора с изображением православного креста, плита с трёх сторон обнесена металлической оградкой, здесь же первое время хранился Крест.

Большинство современных историков, считают версию о нахождении Креста Еленой легендарной.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа — традиции

Начиная с IX века в Константинополе возникла традиция "износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней". В XII—XIII веках эта традиция вошла в обряды всех православных церквей, и праздник получил название "Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня". Он относится к малым праздникам, но имеет один день празднества.

Где сейчас находится крест, на котором распяли Иисуса Христа

Еще задолго до крестовых походов императрица Елена разделила Животворящий Крест на две части: одну поместила в серебряное хранилище и оставила в Иерусалиме как памятник для последующих историков, а вторую отправила своему сыну Константину, который поместил её в свою статую, установленную на колонне в центре Константиновой площади. Оставшаяся в Иерусалиме часть Креста находилась там длительное время и выставлялась для поклонения народу.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа – традиции Фото: pexels.com

В 638 году Иерусалим сдался арабскому войску, начавшему победное распространение мусульманской веры на Востоке. Крест разделили на части и вывезли кораблями в Константинополь и другие места. Одну из частей спустя некоторое время вернули обратно в Иерусалим. Позже эти части креста были много раз разделены на меньшие кусочки.

Важные реликвии хранятся в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме в Риме, Соборе Парижской Богоматери и кафедральных соборах Пизы и Флоренции. При исследовании этих реликвий подтверждено, что все частицы Животворящего Креста состоят из древесины оливы. Происхождение четырёх таких реликвий от фрагмента Животворящего Креста, вывезенного крестоносцами из Византии документально доказано.

Где находятся части Животворящего Креста в Украине Фото: pexels.com

За свою историю древо Животворящего Креста было разделено на частицы разного размера, которые сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях мира.

Наиболее известные реликвии, содержащие части Креста, хранятся также в испанском францисканском монастыре Санто Торибио де Льебана в Кантабрии, в венском Хофбурге, в Брюсселе и Венеции.

В Украине они находятся в Крестовоздвиженской церкви в Виннице, в Крестовоздвиженском соборе в Ужгороде, в Успенском соборе в Мукачево, в Свято-Успенской Почаевской Лавре, в Крестовоздвиженской церкви в Свято Успенской Киево-Печерской Лавре.

Интересно, что в 2006 году частица Животворящего Креста была доставлена на околоземную орбиту.

Напомним, что ранее мы писали о Медовом Спасе и Маковее в 2019 году.

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